6/30盤前掃描》蘋果新品挺 2檔旱地拔蔥
蘋果新產品周期即將展開，市場討論熱度也提高，台系蘋果供應鏈股價隨之升溫，台光電、GIS-KY股價29日旱地拔蔥，雙雙急拉至漲停板價，帶動台郡、大立光等個股向上拉升，蘋概股動起來……
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
蘋果新品催熱 16檔蘋概股動起來
下半年全球手機出貨量將明顯好轉，其中，蘋果成長幅度將優於中系品牌，除了能準時發表的利多以外，蘋果手機在中國大陸五一假期及618促銷時熱賣，看好蘋果仍為華為禁令後…閱讀全文
美股｜那指標普再創高 Skyworks漲4.5%
經濟數據報喜，科技股持續吸引買盤進駐，美股29日（周二） 微幅上漲，那斯達克指數、標普500指數再創新高，蘋果公告樂觀的消費者信心報告之後 …閱讀全文
美科技股拉風 12檔電子股法人力挺
美股標普500、那斯達克指數28日收盤齊創新高，費半指數亦大漲2.5％，台積電（2330）ADR勁揚2.64％，雖在航運、鋼鐵夾擊下，電子成交比重僅占約三成，惟電子股由台積電領軍…閱讀全文
鋼鐵人奮起 成交值衝千億 14檔法人加持
台股29日再颳鋼鐵人旋風，上市鋼鐵族群29日成交值突破千億元，以1,185億元改寫歷史新高。摩根士丹利證券指出，大陸積極提升關稅、減少鋼鐵出口，有利大陸以外鋼廠表現 …閱讀全文
比鹽田塞港更糟！航運股拉回時間點曝
對於貨櫃航運而言，接續的重點在於明年6月底美國西岸碼頭工人工會合約到期，由於過去常因協商不攏而出現罷工風險，因此明年第1季市場可能有提前備貨的出貨潮 …閱讀全文
塑化原料報價反彈 5檔營運加分
成本支撐助力，LDPE、PP、PS現貨報價止跌反彈，LDPE彈升30美元；PP、PS分別上漲15、10美元。另，在布蘭特原油站上76美元，加上韓國新產開車不順暫停下...閱讀全文
15檔上市股 市值登峰
台股29日盤中、收盤雙創歷史新高價位，盤面個股也上演慶祝行情，上市股中共有23檔市值同步刷新掛牌以來紀錄，進一步篩選6月以來三大法人合計買超的個股則有燁輝（2023）、春源（2010）等15檔脫穎而出 …閱讀全文
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