股東會室內限20人、室外限40人

股東會舉行方式再放寬。證期局局長張振山29日宣布，在報請中央疫情指揮中心同意後，決定今年8月16～31日間，符合一定條件的公開發行公司，可以採取實體會場搭配視訊輔助方式召開股東會。

若堅持只採實體股東會者，許多公司反應防疫要求目前是室內不得逾五人、室外不得逾十人，場地尋找上會有困難，張振山亦宣布，從7月1日起召開實體股東會放寬為室內不逾20人、室外不逾40人。

2021年的股東會不僅出現史上首次的大延期，即從6月延到7月及8月舉行，同時也首次限制人數，更是首見股東可用視訊方式參與，以文字提問及線上立即投票。

張振山表示，7月1日及2日有125家公司要舉行股東會，7月共登記734家、8月上旬亦有65家，這些公司只要立即舉行董事會決議並公告，還是可以延後股東會舉行日期到8月中旬之後，即可搭配視訊方式舉行。

另外還有1,076家公司沒有決定股東會日期者，也呼籲要在8月底前趕快召開，每天登記的公司家數不設限。

集保公司總經理朱漢強表示，1,968家上市櫃及興櫃公司2020年的股東會人數，在60人以下者占93％，60～99人則占5％，100人以上只有2％，這次放寬室內外參與人數後，例如租用二間室內場地及二個室外帳棚，則約99％的公司，召開實體股東會都不會有問題。

證期局也明訂，實體搭配視訊股東會有四原則，一視訊平台在集保，一切先以簡單、順暢為原則，並希望不增加公司成本。二是參與視訊的股東要先登記，放棄行使提出臨時動議及原議案修正的投票權；三是已電子投票股東不再參與視訊；四是符合條件的公司才能用視訊方式輔助。

所謂符合條件的公發公司有三大要件，一是今年股東會沒有改選董監事，或有改選但是同額提名；二是股東會沒有解任董監事的議案；三是未上市櫃公司以委託股務代辦機構者為限。