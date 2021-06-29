EUV生產力遠拋對手 花旗環球續捧台積

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，台積電在資金面不捧場、市場擔憂潛在庫存調整風險下，上半年股價表現遜於大盤，但來自各領域客戶需求續強，加上產能高度吃緊，持續看好台積電中長線營運表現，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價維持900元。

徐振志提出三大論點，印證台積電長期競爭力無虞，首先，設備與零組件交期拉長，將使晶圓代工產能維持更長的緊俏時間；其次，因產能緊缺，台積電的定價能力更高，可緩解大部分因大量資本支出造成的毛利率壓力；再者，台積電在極紫外光（EUV）的技術與生產力突破，有助其拉大與競爭對手間的差距，且能確保先進製程能有更佳的成本結構。

花旗環球於2月時提出，在台積電中長期營收年複合成長率10～15％目標驅動下，台積電2025年的營收可望是2020年的兩倍，考量台積電投入龐大資本支出，隨後將產生不少折舊費用，花旗環球並不盲目樂觀預期台積電毛利率衝上55％，而是判斷台積電2021～2025年毛利率應在51％左右。

外資估計，台積電2025年每股純益約為37元，較2020年的20元成長85％，就此推算，花旗環球認為台積電股價就算沒有重新評價行情（re-rating），也可望有比照獲利成長幅度的漲幅。另一方面，花旗環球看好台積電2021～2025年自由現金流進一步提升，有充足的條件可以提高現金股利。