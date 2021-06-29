集團資源整併?國巨、奇力新30日同步停牌

證交所指出，被動元件大廠國巨（2327）因有重大訊息待公布，公告該公司上市普通股30日起暫停交易，以其為標的認購(售)權證亦同時暫停交易。該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

國巨今日股價受到大馬無限期封城激勵，因絕大多數產能位於蘇州，相對不受衝擊，激勵股價大漲10元，收在555元，創本波反彈以來新高。

被動元件大廠國巨、奇力新（2456）雙雙宣布停牌，國巨集團內部併購傳言再起。

櫃買中心29日公告，奇力新電子公司之上櫃轉換公司債自6月30日起暫停交易。

奇力新電子公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自110年6月30日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

奇力新資本額26.35億元，這幾年已經陸續合併台灣的美桀、美磊，及隸屬於國巨的高階材料廠飛磁，大陸的向華電子、線圈廠信源科技也納入奇力新版圖；奇力新目前為全球一體成型電感（Molding Choke）的產能王，在全球電感排名上，已經坐三望二，市值約當266億元，年營收約新台幣174億元。

而國巨目前已是鉭質電容、晶片電阻全球龍頭，MLCC排名全球第三，合併普思之後，功率型磁珠電感也高居全球第二大。