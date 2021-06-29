6月29日一分鐘強弱勢股

6月29日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

燁輝(2023)

10

鋼鐵股齊揚，股價跳空漲；6月、Q2營收拚高，Q3獲利看升

志信(2611)

9.99

5月自結稅後純益1.06億元，EPS年增32倍、單月賺贏Q1

官田鋼(2017)

9.98

自結前5月每股稅後淨利1.01元，7月盤價續漲，Q3可期

聚亨(2022)

9.98

自結5月合併淨利8,800萬元，EPS 0.15元，Q2續穩健獲利

統振(6170)

9.98

成交量翻4倍增加，股價連拉三根漲停，創逾11年多高價

春雨(2012)

9.97

鋼鐵股氣盛；訂單看到年底，H2樂觀，股價創逾26年新高

青鋼(8930)

9.97

外資調升鋼鐵股龍頭評等，族群同歡；股價連2日跳空漲

美亞(2020)

9.96

7月鋼管牌價續高檔，加上漲價效應，Q2營收獲利可望季增

精星(8183)

9.96

車用市場樂觀，H2表現可期，多方續強，股價破50元大關

億泰(1616)

9.95

國際鎳價上漲；成交量倍增，股價跳空開漲，即將挑戰前高

製表：方歆婷

6月29日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

德微(3675)

 9.29

股價高檔回落、苦吞2根長黑K，惟外資賣轉買、162張

南帝(2108)

 8.81

近日外資多站賣方，股價接連失守5、10日線，回測月線

捷迅(2643)

 8.75

自結5月稅後純益1,700萬元，年增持平，EPS為0.58元

士紙(1903)

 7.31

股價日前衝高後現調節賣盤；黑K破5日線、下探10日線

點序(6485)

 7.19

股價終結連5紅，賣盤小幅調節、拉出長黑K摜破5日線

聯一光(3441)

 7.01

外資連2賣、累積達697張；股價回落，連2漲氣勢暫歇

亞航(2630)

 6.98

5日線趨勢下彎，股價連3日收黑K棒、向月線求支撐

麗臺(2465)

 6.79

比特幣、挖礦等前景受陸封殺蒙塵，波及概念股近期走勢

陸海(5603)

 6.79

航運指標攻勢減弱或翻黑，上櫃航運股皆墨；黑K破短均線

同致(3552)

 6.62

自營商賣超134張；股價失守5日線、半年線，回測10日線


製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組