6月29日一分鐘強弱勢股
6月29日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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燁輝(2023)
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10
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鋼鐵股齊揚，股價跳空漲；6月、Q2營收拚高，Q3獲利看升
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志信(2611)
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9.99
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5月自結稅後純益1.06億元，EPS年增32倍、單月賺贏Q1
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官田鋼(2017)
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9.98
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自結前5月每股稅後淨利1.01元，7月盤價續漲，Q3可期
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聚亨(2022)
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9.98
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自結5月合併淨利8,800萬元，EPS 0.15元，Q2續穩健獲利
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統振(6170)
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9.98
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成交量翻4倍增加，股價連拉三根漲停，創逾11年多高價
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春雨(2012)
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9.97
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鋼鐵股氣盛；訂單看到年底，H2樂觀，股價創逾26年新高
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青鋼(8930)
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9.97
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外資調升鋼鐵股龍頭評等，族群同歡；股價連2日跳空漲
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美亞(2020)
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9.96
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7月鋼管牌價續高檔，加上漲價效應，Q2營收獲利可望季增
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精星(8183)
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9.96
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車用市場樂觀，H2表現可期，多方續強，股價破50元大關
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億泰(1616)
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9.95
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國際鎳價上漲；成交量倍增，股價跳空開漲，即將挑戰前高
製表：方歆婷
6月29日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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德微(3675)
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9.29
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股價高檔回落、苦吞2根長黑K，惟外資賣轉買、162張
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南帝(2108)
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8.81
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近日外資多站賣方，股價接連失守5、10日線，回測月線
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捷迅(2643)
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8.75
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自結5月稅後純益1,700萬元，年增持平，EPS為0.58元
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士紙(1903)
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7.31
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股價日前衝高後現調節賣盤；黑K破5日線、下探10日線
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點序(6485)
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7.19
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股價終結連5紅，賣盤小幅調節、拉出長黑K摜破5日線
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聯一光(3441)
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7.01
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外資連2賣、累積達697張；股價回落，連2漲氣勢暫歇
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亞航(2630)
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6.98
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5日線趨勢下彎，股價連3日收黑K棒、向月線求支撐
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麗臺(2465)
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6.79
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比特幣、挖礦等前景受陸封殺蒙塵，波及概念股近期走勢
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陸海(5603)
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6.79
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航運指標攻勢減弱或翻黑，上櫃航運股皆墨；黑K破短均線
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同致(3552)
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6.62
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自營商賣超134張；股價失守5日線、半年線，回測10日線
製表：方歆婷
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