6/29上、市櫃企業新聞 重點摘要

今（6/29）日上、市櫃企業新聞，重點摘要：

1.宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ今天宣布，再度與彰化基督教醫院合作，升級LINE聊天機器人「蘭醫師」，升級線上視訊診療功能，實現實地、視訊、電話三合一混合門診。

2.宏碁(2353)集團旗下宏碁智醫（Acer Healthcare）眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，自去年獲台灣衛福部食品藥物管理署醫材許可證，目前已有5家醫學中心與數家指標診所上線使用。

除此之外，也進入東南亞泰國醫療市場，更於今日宣布取得印尼主管機關Indonesia Ministry of Health核發醫材許可證，成為台灣首件落地印尼的眼科智慧醫材。

3.大陸國家新聞出版署公布最新進口網路遊戲審批資訊，大宇資(6111)自製的單機版遊戲《軒轅劍柒》、《仙劍柒》及碩辣椒(6736)的《真三國無雙．斬》三款獲得版號，預計第3季都將在大陸上市。

4.手機晶片設計廠聯發科今天發表天璣5G開放架構，可讓終端廠商客製化5G行動裝置時擁有更多彈性，而採用聯發科天璣5G開放架構客製晶片的裝置，將於7月上市。

5.神基(3005)Getac今天宣布推出新一代F110平板電腦，訴求功能強大且便於攜帶的全強固型平板電腦，適合製造、汽車、國防、公共安全、公共事業以及運輸物流等產業的行動商務專業人士。神基董事長黃明漢表示，由於強固型平板電腦在功能、多用途和易於使用等方面的成功整合，近年來它們的受歡迎程度呈指數級成長。

隨著新一代F110的推出，神基完成了自2020年下半年以來旗艦平板電腦系列的全面更新，包括10吋的UX10、11吋的F110和12吋的K120。因此，所有垂直市場的顧客現在都能夠透過Getac領先業界的強固型解決方案來滿足他們的個別需求。

6.台股5月震盪激烈，不少投資人趁回檔加碼，追蹤台股表現的指數股票型基金（ETF），5月淨申購金額為新台幣613億元，創下歷來最大單月淨流入額，元大台灣50（0050）吸金過半達360.28億元。

7.富邦媒今（29）日公布《上半年圖書消費趨勢報告書》指出，疫情再掀閱讀新風氣，上半年圖書銷量年增6成，防疫警戒升級帶動購買人數日均成長近6成。銷量前五大書籍類別包含童書教具、商業理財、文學小說、語言學習、心靈勵志。

8.2021年上半年在景氣擴張的支持下，建商持續買入土地原料、製造業也積極布局擴廠，都是促使土地交易持續熱絡的主因。據高力國際最新發布2021年上半年全台土地投資調查報告顯示，2021年上半年全台土地交易總額達1,248億元，歷年同期第三高。不過，在新稅制上路及疫情的負面干擾下，下半年能否維持熱絡買氣則需持續觀察。

9.線材、螺絲廠聚亨(2022)受惠國際鋼價走揚，且泰國、台灣、中國及越南廠區需求量均有成長，4月自結EPS 0.11元，5月上揚至0.15元，第二季業績有機會力拚再比第一季穩增，並持續穩健獲利。

10.台灣汽車分期龍頭和潤企業(6592)宣布將陸續與日商三菱日聯銀行(MUFG)、玉山銀行(E.SUN BANK)、中國信託銀行(CTBC BANK)簽署新台幣65億元永續連結貸款(Sustainability Linked Loan)，以實踐永續發展承諾，此金額為目前台灣金融市場此類貸款之最大案，並將運用於提升公司整體ESG評等以及協助企業客戶、個人客戶一起致力於環境永續。

11.中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日證實，我國採購的41萬劑莫德納疫苗將於明日下午或傍晚抵達，據了解，有別於前2波疫苗由中華航空運送，第3批將改由長榮航空BR78航班載送疫苗回台。