6/29盤中熱門焦點股

今（6/29）日盤中熱門焦點股重點摘要，僅供參考：

（1）成長動能看俏 雍智高檔穩揚

IC測試載板廠雍智科技(6683)2021年以來營運動能暢旺，成長後市獲內外資法人同步看好，激勵股價23日起發動上攻，25日觸及388元的2個半月高點。今（29）日開高後在買盤敲進下放量穩揚，上漲4.03％至387.5元，早盤維持逾2％穩健漲幅，表現優於大盤。

雍智2021年5月自結營收1.12億元，雖月減12.3％、仍年增8.64％，創同期新高。累計前5月營收5.91億元、年增達32.14％，續創同期新高。首季稅後淨利達1.1億元，季增達24.69％、年增達61.44％，每股盈餘（EPS）4.06元，同步改寫新高，表現優於預期。

雍智受惠5G手機晶片及WiFi 6規格世代交替，帶動測試載板及探針卡出貨強勁，AI及高速運算（HPC）應用晶片預燒需求增加、射頻及電源管理IC測試需求強勁，亦推升IC老化測試載板及微機電（MEMS）探針卡出貨動能，使今年以來營運動能暢旺。

而雍智5月營收成長動能雖見降溫、降至近3月低點，但法人看好雍智6月營收動能將回溫，帶動第二季營收及獲利同步再創新高，第三季成長動能進一步轉強、下半年旺季營運可期，全年成長表現持續看俏。雍智不評論法人評估數字。

而亞系外資日前出具報告，指出雍智取得大客戶聯發科認證，下半年獲得更多智慧手機系統單晶片（SoC）測試載板訂單，在部分單品取得逾半數訂單，且在物聯網、Wi-Fi等非智慧型手機領域亦有新專案進行，下半年將有超過3個新專案陸續啟動。

亞系外資預估，雍智進行專案尚有超過2億元的未消化訂單，後續再購訂單將在今年底至明年貢獻更高毛利率，看好第三、四季營收逐季創高、分別季增13％、9％，將今明2年每股盈餘預期分別調升8％、12％，目標價自450元調升至475元，維持買進評等。（時報資訊 林資傑）

（2）糖尿病足新藥在台開賣 合一歡呼

合一(4743)糖足傷口潰瘍(DFU)新藥正式在台開賣，已進入全台21家醫學中心，計劃將在年底申請健保藥價，今日多頭喜氣洋洋，晨盤股價漲幅約在2%左右。

合一糖足傷口潰瘍(DFU)新藥ON101(台灣商品名速必一)台灣是第一個上市的市場，目前已進軍全台21家醫學中心，其他還包括75家區域醫院及65家地區醫院，成為醫院正式品項，可由醫師開立處方。

合一糖足傷口潰瘍(DFU)新藥在海外市場布局方面，看好大陸與東南亞市場占全球糖尿病人數近1/2，初期將加強力道布局，首階段將先以新加坡、馬來西亞、泰國為主，第二階段則是以越南、菲律賓、印尼與印度為主。

此外，合一糖足傷口潰瘍(DFU)新藥ON101今年3月底已取得美國FDA新藥快速審查資格及擴大取得政策，目前正在進行第二個三期臨床試驗，預計將在美國13家試驗中心收案208位DFU病患，已正式啟動收案，預期將會在明年下半年收完。

合一另項產品FB825-AD，在美國進行的IIa臨床試驗6月完成收案目標，11月將完成主要療效指標試驗分析，2022年3月完成試驗解盲，預計將會在2022年第2季完成試驗報告(CSR)。FB825-AD已授權給國際藥廠LEO Pharma，LEO Pharma將2022年接手後續國際IIb臨床試驗。（時報資訊 郭鴻慧）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：蘋果iPhone新機拉貨超強，6月營收暴衝，昨夜ADR漲2.64%，今早開高在598元、持穩盤上。

2.豐興(2015)：廢鋼、鋼筋各漲300元，盤初股價續漲近5%。

3.中鋼(2002)：俄對鋼鐵、銅、鎳出口課臨時關稅至少15％，國際金屬行情看漲，三大法人昨掃貨5.38萬張，今早一度漲近3%。

4.廣穎(4973)：獲外資連4日買超，盤初股價最高漲至29.45元。

5.燁輝(2030)：昨外資反手掃貨買超17182張，今早股價跳空漲停。

6.國巨(2327)：產品結構改善、毛利率向上，市場期待股東會佳音，量增上跳5%，逼近570元。

7.凱美(2375)：電子股人氣回籠，110元具支撐且外資昨日買超438張，早盤走高4%。

8.台郡(6269)：車用PCB廠商營運好轉，出貨潮可期，多方持續仰攻，創10個月高點。

9.旭隼(6409)：開發新客戶力保今年成長動能，量能增溫，股價站上1340元，創4個月高點。

10.精星(8183)：車用市場樂觀，H2表現可期，多方續強一度突破50元，大漲8%。

11.潤弘(2597)：疫情干擾，股價低調近3個月，28日外資布局激勵多方，開盤後上漲3%突破狹盤格局。

12.億泰(1616)：國際鎳價漲，帶動早盤漲逾7%。

13.華新(1605)：原物料行情有撐，7月盤價漲，早盤漲逾3%。

14.華碩(2357)：旗下亞旭累虧逾半資本額，早盤震盪走跌。

15.南帝(2108)：醫療手套帶旺，5月淨利同期新高，惟列入注意股，早盤漲多修正，逆勢下跌逾5%，失守5日線。

16.中航(2612)：5月每股盈餘0.19元，明日法說會，晨盤續帶量高漲逾8%，惟警示股訊號，漲幅大幅削減為近4%。

17.萬海(2615)：斥資逾150億元，再造12艘新船，盤初再衝323元新高，但賣壓旋即出籠，一度翻黑。

18.宅配通(2642)：網購商機大，連日衝上漲停，股價再登139元漲停天價，但隨後賣壓出籠、漲停打開。

19.矽力-KY(6415)：外資、投信連日挺，晨盤突破前高漲逾4%，3850元再創波段高價，與股后大立光拉大距離。

20.天鈺(4961)：外資率先轉買超，早盤上揚逾3%，重返300元關卡。

21.益安(6499)：處分達亞獲利吃補，連兩日亮燈漲停，寫半年高價 。

22.京晨科(6419)：買盤點火，連兩日亮燈觸頂，來到相對高檔。

23.GIS-KY(6456)：蘋果＋非蘋助陣，今年拚賺一股本，早盤放量攻漲停，寫波段高。

24.國碩(2406)：碩禾獲鴻海入股，跟進上演慶祝行情，早盤挾量上攻逾5.5%，登2個月高點。

25.康普(4739)：電動車產業成長趨勢長線樂觀，昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤火速攻頂，重返百元俱樂部。

(編輯整理：李慧蘭)

（4）轉機撐腰 鋼鐵人無畏盤勢高檔大震盪

美國基建計畫部分已達成協議，另一方面，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升，有利鋼市下半年持續穩健向上，鋼鐵股仍受資金青睞，中鋼領軍，中鴻、新光鋼等股續揚，攻上前波高點附近。

美國總統拜登與跨黨派聯邦參議員就1.2兆美元基建計畫達成協議，主要項目為先前提出的2.25兆美元基建計畫中的一部分。其中，預計投入1090億美元於道路、橋樑相關建設，730億美元電力基礎建設、660億美元於客貨運鐵路、490億美元於大眾運輸、250億美元於機場建設。中鋼(2002)看好美國基建計畫，可望帶動未來多年的穩健需求，上周五起，市場資金重回鋼鐵股，中鋼領軍，燁輝(2023)早盤持續強攻漲停。

中鋼表示，除了美國，包括中國大陸等其他地區基建計畫也持續推進，均有助下游鋼廠外銷接單，進而帶動台灣鋼市榮景延續，中鋼也對後續鋼市保持審慎樂觀態度。

此外，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；由於俄羅斯鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成，也是全球第三大鋼材出口國，俄羅斯減少出口，有利亞洲鋼價下半年供需狀況，對台廠應屬利多。

下游鍍鋅烤漆廠燁輝除了台灣市場隨著中鋼逐月調升，目前美國鋼價居高，燁輝外銷市場續旺，後市隨著美國開始擴大基礎建設，用鋼需求勢必大幅增加，有助燁輝接單更強勁。

燁輝台灣廠目前訂單持續滿載。台灣廠單月產能約9.2萬噸，其中2萬噸銷售至美國，目前訂單至第三季已接滿，預料第四季之後也保持良好能見度。

因需求續強，鋼價下半年持續看漲，鋼鐵股受資金青睞，中鋼領軍，中鴻(2014)、新光鋼(2031)等鋼鐵股全數上攻，成為台股今早續攻的要角之一。（時報資訊 沈培華）

（5）下半年供需仍緊 被動元件國巨領漲

被動元件廠—國巨(2327)集團及華科(2492)集團將於下週同步召開股東會，由於傳統旺季來臨卻逢馬來西亞因新冠肺炎疫情無限期延長行動管制令防疫，市場預期可能讓被動元件供給趨緊，今天被動元件個股在國巨領軍下全面大漲。

國巨及集團子公司—凱美(2375)、奇力新(2456)將於7月7日同日舉行股東會，華科集團子公司信昌電與華新科則分別於7月6日及7月8日舉行股東會，另一家子公司佳邦(6284)則將於7月12日舉行股東會，近來馬來西亞新冠肺炎疫情大爆發，6月1日起實施全面封鎖行動管制令因疫情未受控制一延再延，6月27日再宣布無限期延長封鎖防疫，直到每日新增確診數降至4000例為止。

由於馬來西亞為半導體封裝測試及被動元件供應重點地區，市場預期，馬來西亞疫情及管制令將讓被動元件生產出貨影響，進而使傳統旺季第3季被動元件供給趨緊。

至於在馬來西亞有廠區的凱美及華新科，目前廠區均依當地政府規定並取得生產同意，初估影響並不大。

隨著傳統旺季來臨，且蘋果新機拉貨啟動，被動元件各廠接單狀況都不錯，預期下週密集登場的國巨集團及華科集團股東會可望對被動元件產業釋出正面訊息，今天被動元件廠股價也連袂走高。（時報資訊 張漢綺）

（6）不鏽鋼看漲 彰源、運錩續攻高

俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳價上漲，且市場氣氛轉好，不鏽鋼盤元大廠華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲，預計也將帶動上游不鏽鋼廠燁聯(9957)將在本周開出的7月盤價續漲，有利不鏽鋼市況持續升溫，熱度有望延至第四季。彰源、運錩等強勢股續攻漲停再創新高價。

華新麗華6月不鏽鋼盤元已大漲1.2萬元。受到中國大陸取消出口退稅影響，以及國際原物料持續上揚，華新麗華6月300系每公噸大漲1.2萬元。也採取限量供應。隨著鎳價續揚，原料價格仍為漲勢，華新麗華7月再漲，其中，300系調漲3,000元、316系調漲8,000元、200系調漲1,500元、400系調漲1,000元。

上周五，國際基本金屬價格上漲，主要因俄羅斯計畫8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格，鎳價重回每公噸1.8萬美元高檔。

俄羅斯宣布將自8月起開始對鋼鐵、鎳、鋁、銅加徵出口稅，因其鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成，也是全球第三大鋼材出口國，因此消息一出，各項國際金屬價格均上漲。

俄羅斯加徵出口稅，減少供應，預計推升國際金屬價格以及鋼價上漲。不鏽鋼上游大廠燁聯將在本周開出7月盤價；燁聯6月304系熱冷軋產品每噸已經大漲12,000元，在國際鎳價持穩回升，原料價格攀高帶動，且華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲，市場認為燁聯7月也將再開高盤。今日彰源(2030)股價再漲停，允強(2034)、運錩(2069)等不鏽鋼股股價亦全數大漲。

不鏽鋼廠隨著第二季以來鎳價及不鏽鋼價續揚，第二季營運可望比第一季更好，第三季又將比第二季業績更上層樓，今年業績均都將比去年大幅好轉。（時報資訊 沈培華）

（7）外資續喊加碼立積 目標價588元

美系外資針對立積(4968)表示，受到WiFi SoC在第三季將持續面臨嚴重的供應緊張，恐影響到對立積WiFi FEM的拉貨，故維持立積加碼評等、目標價588元。

美系外資表示，根據調查顯示，WiFi SoC在第三季將持續面臨嚴重的供應緊張，在目前的情況下，客戶不需要拉入其他組件，其中包括前端模塊WiFi FEM，故恐對立積造成影響，維持立積評加碼評等、目標價588元。

美系外資表示，現階段在WiFi SoC供應持續緊張下，看到對立積會有兩個影響，首先，恐影響到立積第三季營收表現，預計立積第三季營收將與第二季持平、年增則為中高個位數。

再者，依照現在供應鏈調查顯示，部分WiFi組件正處於更高的庫存水平，而立積在分銷商處的 WiFi FEM是略高於兩個月(過去多為1.5個月)，故立積業務動能何時恢復，主要要關注的是博通的WiFi SoC交貨時間，如果博通SoC在第四季或明年第一季出貨，則相信立積應該也可以恢復。（時報資訊 王逸芯）

（8）7月盤價上漲 華新按讚

英國倫敦金屬交易所（LME）28日銅及鎳3個月期貨、現貨收盤價全面走跌，華新反映國際鎳價重返18,000美元以上，持續調漲不鏽鋼報價，市場又預期華新集團會有季底作帳行情，今(29)日上漲0.65元而以29.10元開出，最高曾達30.85元，雖然獲利回吐賣壓湧現而拉回，目前股價仍呈現上漲走勢。

國際鎳及銅價28日雙雙走跌，LME銅3個月期貨收盤價9,335.0元，單日下跌25.5美元，跌幅0.27％；銅現貨收盤價9,361.25美元，單日下跌27.15美元，跌幅0.29％。鎳價行情也出現回檔，3個月期貨收盤價18,299美元，下跌224美元，跌幅1.21％；現貨18,279美元，單日下跌244美元，跌幅1.32％。

華新因大陸取消出口退稅、國際鎳價行情上漲，6月調漲不鏽鋼盤價，其中300系列每公噸售價大漲新台幣1.2萬元。近期LME國際鎳價漲破18,000美元，再度調漲7月不鏽鋼報價，300系每公噸調漲新台幣3,000元、316系每公噸調高8,000元、200系調漲售價1,500元、400系調高1,000元。

華新電力線纜及銅材銷售報價，向來都是依據LME前1個月銅均價計算，6月合併營收是依5月LME銅均價10,183.97美元，年增幅94.58％計算，只要6月電力線纜及銅材銷售量不墜，6月合併營收可望超越去年同期。（工商時報 沈美幸）

（9）大摩看好奇鋐 目標價升至98元

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，伺服器強勁動能加上規格升級加速，大大有利散熱解決方案製造商2021～2022年營收成長性，在台系散熱族群中最看好奇鋐（3017），將推測合理股價由77元升至98元，給予「優於大盤」投資評等。

下半年在升級Whitley平台的帶動下，摩根士丹利發現，伺服器中的散熱解決方案升級速度更快，來自Whitley架構伺服器對散熱解決方案廠商的營收貢獻度，將從上半年的小於10％，倍增至下半年的20％以上。同時，在Whitley平台上散熱模組單位售價成長15～20％，因此，相關企業的產品單位售價也會隨之上升。

大摩看好伺服器下半年出貨動能，將推升散熱製造商的營運成長性，評估奇鋐伺服器相關營收2021年可望大增46％，雙鴻為年增17％，建準則是年成長15～20％。

不過，摩根士丹利也提醒，NB出貨狀況有一些不確定性，可能是散熱族群的變數之一，因而較看好有20％以上營收來自伺服器貢獻、NB占比又較低的奇鋐。（工商時報 簡威瑟）

（10）ABF缺貨免驚 2外資續讚祥碩

2家外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，儘管短線恐受到ABF載板短缺衝擊晶片銷售，但長線仍有USB4和PCIe Gen4的升級潮助攻，故均對祥碩維持加碼評等、目標價分別為220元、1800元。

美系外資表示，祥碩近期兩日股價修正，主要是因為市場因ABF載板缺貨而衍生的擔憂情緒，但這種擔憂恐是多餘的，現在是長線投資者增持祥碩很好的時間點。

看USB4和PCIe Gen 4的升級潮自今年第二季或三季開始、AMD的新晶片組和潛在的新客戶贏得了設備項目，調升祥碩第二季營收為14.06億元，季減少11%、年增加7%，單季每股盈利預測下降7%、單季每股獲利為9.1元，第二季度毛利率預測從52.0%下調至50.9%，主要是考慮到其品牌業務的強勁需求和平均售價上漲。

展望第三季，美系外資表示，ABF載板短缺將繼續，預估祥碩的營收年減少14%，但季增長27%，季度預估增長顯示改善供應鏈管理，且因為更好的產品組合，將有利於毛利率提升到52.1%，也小幅上調每股盈利預測由10.9元至11.3元。

美系外資表示，有鑑於祥碩在產業主要市場依然保持高度競爭，且2022年和2023年保持顯著的增長潛力，故維持加碼評等、目標價2200元。

另一家美系外資表示，儘管ABF載板短缺恐對祥碩晶片業務造成影響，但下半年隨著供應量恢復，狀況可望舒緩，且還可受惠更大的遊戲需求和低渠道庫存，2022年盈利將較2021年好，重申祥碩加碼評等、目標價1800元。（時報資訊 王逸芯）

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