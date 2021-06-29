不銹鋼價7月續看漲 彰源、運錩亮燈開趴

俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳價上漲，且市場氣氛轉好，不銹鋼盤元大廠華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲，預計也將帶動上游不鏽鋼廠燁聯（9957）將在本周開出的7月盤價續漲，有利不銹鋼市況持續升溫，熱度有望延至第四季。彰源、運錩等強勢股續攻漲停再創新高價。

華新麗華6月不銹鋼盤元已大漲1.2萬元。受到中國大陸取消出口退稅影響，以及國際原物料持續上揚，華新麗華6月300系每公噸大漲1.2萬元。也採取限量供應。隨著鎳價續揚，原料價格仍為漲勢，華新麗華7月再漲，其中，300系調漲3,000元、 316系調漲8,000元、200系調漲1,500元、400系調漲1,000元。

上周五，國際基本金屬價格上漲，主要因俄羅斯計畫8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；倫敦金屬交易所（LME）基本金屬期貨價格，鎳價重回每公噸1.8萬美元高檔。

俄羅斯宣布將自8月起開始對鋼鐵、鎳、鋁、銅加徵出口稅，因其鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成，也是全球第三大鋼材 出口國，因此消息一出，各項國際金屬價格均上漲。 俄羅斯加徵出口稅，減少供應，預計推升國際金屬價格以及鋼價上漲。

不鏽鋼上游大廠燁聯將在本周開出7月盤價；燁聯6月 304系熱冷軋產品每噸已經大漲12,000元，在國際鎳價持穩回升，原料價格攀高帶動，且華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲，市場認為燁聯7月也將再開高盤。今日彰源（2030）股價再漲停，允強（2034）、運錩（2069）等不銹鋼股股價亦全數大漲。

不銹鋼廠隨著第二季以來鎳價及不銹鋼價續揚，第二季營運可望比第一季更好，第三季又將比第二季業績更上層樓，今年業績均都將比去年大幅好轉。

（ 時報資訊 沈培華）