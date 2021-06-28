放空萬海被軋爆 散戶慘賠30％急跳船

受惠國際貨櫃航運費率持續攀高，航運三雄萬海、長榮及陽明股價持續飆漲，萬海今（28日）攻漲停價300元，寫下歷史新高價，沒想到卻有網友逆勢而行，選擇放空萬海，結果竟慘賠30%，讓他急認錯停損，並在PTT論壇上發文分享經驗，引起網友們熱議。

萬海上周三（23日）跌停，收在226元，但隔天馬上出現反彈，上周四、五連拉2根漲停，以收盤價273元作收。今萬海開盤再漲逾5%且持續有買盤進場，約10點半左右，萬海亮燈漲停鎖在300元，寫下歷史新高，此外，長榮與陽明同樣出現漲停。

儘管如此，有網友逆勢而行選擇放空萬海，並在PTT論壇上Po出自己的對帳單佐證，眼見萬海上周三出現跌停，因此隔天決定放空萬海，沒想萬海卻連漲3天，瞬間讓他賠了近6萬元，他說：「本來以為243元是一個很好的空點，當天早上輸2%、隔天12%、今天22%，亂空妖海進入苦海，大機率32%回補。」

文章一出引起PTT網友們熱議，有人認為放空熱門股是不明智的選擇，「快笑死，就說海運不買也別空」、「去空強勢股的到底是在想啥？」、「趕快認錯買多，一下就賺回來了」、「空強勢股真的找死」、「有單給推，但空萬海有點傻」、「萬海大戶這麼硬，你也敢空」。

此外也有人給該名網友建議，「航運這麼強，現在買這兩天就賺回來了」、「趕快買多啊，馬上賺回來」、「有勇氣有單給推，比用嘴巴空的厲害」、「勇者推～反手兩張做多，兩天就回來了」、「送分題別再錯過了，快買回來」、「佩服你的勇氣，加油」。

（中時新聞網 郭宜欣）

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