航海王攜鋼鐵人上演精采好秀 69檔吸眼球

台股今（28日）加權股價指數收盤報17,590.97點，漲87.98點，漲幅0.50％，成交量為4,406.48億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計運錩、燁輝、正德、鑫創等69檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以運輸、電纜、鋼鐵最為突出，分別繳出7.93％、6.77％、6.24%的漲幅，包括貨櫃三雄、華新、華榮、盛餘、官田鋼等個股皆漲停。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有43檔，前10名皆漲停，包括運錩 (2069)、燁輝 (2023)、艾笛森 (3591)、宅配通 (2642)、長榮 (2603)、立德 (3058)、佳大 (2033)、華豐 (2109)、中櫃 (2613)、中航 (2612)，另還有30檔個股漲停。

上市股今跌幅超過4％的有12檔，跌幅前10名為誠創 (3536)、台表科 (6278)、華園 (2702)、富邦媒 (8454)、首利 (1471)、波力-KY (8467)、集盛 (1455)、直得 (1597)、祥碩 (5269)、日月光投控 (3711)。

上市成交量前10名個股依序為益航 (2601)、中鋼 (2002)、中鴻 (2014)、大成鋼 (2027)、群創 (3481)、裕民 (2606)、慧洋-KY (2637)、友達 (2409)、長榮航 (2618)、華新 (1605)。

上櫃有35檔9％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，包括正德 (2641)、鑫創 (3259)、青鋼 (8930)、常珵 (8097)、京晨科 (6419)、大國鋼 (8415)、唐榮 (2035)、霖宏 (5464)、鈺創 (5351)、環天科 (3499)，另還有29檔個股漲停。

今日上櫃有19檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有跌停的康呈 (6236)，另外還有力旺 (3529)、生華科 (6492)、力新 (5202)、合邦 (6103)、金麗科 (3228)、裕國 (8905)、牧東 (4950)、泰谷 (3339)、威潤 (6465)。

上櫃成交量前10名為 威剛 (3260)、台半 (5425)、榮剛 (5009)、宏遠證 (6015)、鈺創 (5351)、合晶 (6182)、中菲行 (5609)、聚和 (6509)、德宏 (5475)、建錩 (5014)。

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