出貨旺 奇鋐Q2營收挑戰130億

受惠伺服器與資料中心領域成長動能強，再加上NB與Tablet散熱模組、手機用均熱板出貨大增撐腰，奇鋐（3017）4、5月營收分別以44.84及45.51億元連二個月創高，雖然6月因盤點庫存，營收無法續揚，但法人仍樂看奇鋐第二季營收有望逼近130億元，再寫單季新高。

散熱模組廠奇鋐受惠於伺服器新客戶陸續發酵貢獻，首季營收105.99億元，季增0.69％、年增41.57％，且因產品組合改善，毛利率衝高至15.73％、帶動EPS來到1.53元，創下歷史第三高，第二季營收更呈現爆衝，4、5月營收迭創歷史新高，合計二個月合併營收達90.35億元，已達到首季營收的85.2％。

法人指出，雖然奇鋐預訂在6月進行盤點，營收恐不若5月，單季營收挑戰130億元的機率很高，相較於去年第二季創下的單季新高116億元，仍可望挑戰雙位數成長。

奇鋐改善產品組合已初步收致成效，也帶動毛利率在去年首季以11.88％觸底後，出現反彈，今年首季毛利率受銅價上揚影響，未能超越去年第四季的17.74％，但仍穩在15.73％，較去年同期激增3.85個百分點。

就產品組合言之，法人指出，奇鋐去年因AIO組裝與DT機殼減少出貨，致所屬的電腦機箱和系統組裝營收下滑，呈年減11.2％、佔比也同步下修至35.2％，不過，今年此業務有望觸底反彈，出現7.5％的年成長，惟因今年全年營收仍續揚，佔比恐因而走跌，初估僅佔34.1％。至於去年表現不錯的通訊散熱業務儘管仍有歐系通訊設備廠商風扇訂單挹注，但不敵中系通訊設備廠商需求減緩的壓力，預估今年營收挹注將呈年減18.9％，連帶營收佔比也將同步下修至12.8％。

相形之下3C及伺服器＆資料中心散熱產品仍是奇鋐今年成長的動能，法人指出，受惠遠距成為生活日常，今年3C散熱產品出貨仍可望成長8.4％，儘管出貨成長力道不若去年的20.4％，仍維持成長走勢，今年估營收佔比23.3％，與去年的23.9％大致相當。另伺服器＆資料中心散熱產品在客戶訂單穩定成長下，今年營收年成長力道將加強至31.4％，優於去年的23.8％，連帶佔比也可望由去年的12.8％成長至15.2％。