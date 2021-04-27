4月27日一分鐘強弱勢股
4月27日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
臺慶科(3357)
|
48.32
|
今年營運可望持續成長，蜜月行情爆香，躍居電感股王
|
中天(4128)
|
10.00
|
生技族群強勢吸金，外資連三買，向上挑戰季線關卡
|
金益鼎 (8390)
|
10.00
|
智利礦場罷工，激勵國際銅價飆漲，多方買盤搶進金屬類股
|
金麗科(3228)
|
10.00
|
修正壓力暫歇，蓄勢收復半年線關卡，KD指標低檔交叉向上
|
太欣(5302)
|
10.00
|
中小型IC設計重啟漲勢，外資加碼力道轉強，連三日強攻漲停
|
僑威(3078)
|
9.97
|
法說題材加持，4月營收有望創高，土洋法人同步進場點火
|
第一銅(2009)
|
9.96
|
國際銅價每公噸估挑戰1萬美元大關，連兩日亮燈漲停
|
建新國際(8367)
|
9.96
|
航運貨櫃類股漲勢強勁，股價沿五日線上攻，登高40元整數大關
|
力旺(3529)
|
9.96
|
首季獲利耀眼，三大法人同步唱旺，成功站回月線之上
|
同致(3552)
|
9.95
|
外資回頭加碼、投信減碼力道趨緩，支撐股價反彈，KD指標交叉上彎
製表：陳昱光
4月27日一分鐘弱勢股
|
名稱
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
申豐(6582)
|
8.79
|
多方追價意願不足，高檔解套壓力浮現，拉回跌落五日均線
|
創見(2451)
|
6.39
|
三大法人同步減碼，KD交叉向下，股價面臨8字頭保衛戰
|
瀚荃 (8103)
|
5.76
|
外資賣超動作頻頻，壓抑上攻動能，終結連四日收紅
|
奇偶(3356)
|
5.71
|
股價登波段新高，資金了結下車，外資反手倒貨千張
|
美利達(9914)
|
5.25
|
土洋法人對作，投信減碼力道加大，帶量回測季線支撐
|
盛群(6202)
|
5.16
|
法說題材失靈，三大法人同步砍倉，力保百元關卡
|
鈺太(6679)
|
4.84
|
股價衝高湧現調節壓力，買盤獲利了結出場，終結連二紅
|
立德(3058)
|
4.80
|
外資單日大砍2,900張，高檔下車意味濃厚，回測五日線支撐
|
合晶(6182)
|
4.59
|
多方續航力道不足，外資、投信你丟我撿，股價回檔修正
|
天鈺(4961)
|
4.58
|
IC設計族群走勢分歧，本土法人減碼操作，KD指標向下
製表：陳昱光
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!