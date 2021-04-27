4月27日一分鐘強弱勢股

4月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

臺慶科(3357)

48.32

今年營運可望持續成長，蜜月行情爆香，躍居電感股王

中天(4128)

10.00

生技族群強勢吸金，外資連三買，向上挑戰季線關卡

金益鼎 (8390)

10.00

智利礦場罷工，激勵國際銅價飆漲，多方買盤搶進金屬類股

金麗科(3228)

10.00

修正壓力暫歇，蓄勢收復半年線關卡，KD指標低檔交叉向上

太欣(5302)

10.00

中小型IC設計重啟漲勢，外資加碼力道轉強，連三日強攻漲停

僑威(3078)

9.97

法說題材加持，4月營收有望創高，土洋法人同步進場點火

第一銅(2009)

9.96

國際銅價每公噸估挑戰1萬美元大關，連兩日亮燈漲停

建新國際(8367)

9.96

航運貨櫃類股漲勢強勁，股價沿五日線上攻，登高40元整數大關

力旺(3529)

9.96

首季獲利耀眼，三大法人同步唱旺，成功站回月線之上

同致(3552)

9.95

外資回頭加碼、投信減碼力道趨緩，支撐股價反彈，KD指標交叉上彎

製表：陳昱光

4月27日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

申豐(6582)

8.79

多方追價意願不足，高檔解套壓力浮現，拉回跌落五日均線

創見(2451)

6.39

三大法人同步減碼，KD交叉向下，股價面臨8字頭保衛戰

瀚荃 (8103)

5.76

外資賣超動作頻頻，壓抑上攻動能，終結連四日收紅

奇偶(3356)

5.71

股價登波段新高，資金了結下車，外資反手倒貨千張

美利達(9914)

5.25

土洋法人對作，投信減碼力道加大，帶量回測季線支撐

盛群(6202)

5.16

法說題材失靈，三大法人同步砍倉，力保百元關卡

鈺太(6679)

4.84

股價衝高湧現調節壓力，買盤獲利了結出場，終結連二紅

立德(3058)

4.80

外資單日大砍2,900張，高檔下車意味濃厚，回測五日線支撐

合晶(6182)

4.59

多方續航力道不足，外資、投信你丟我撿，股價回檔修正

天鈺(4961)

4.58

IC設計族群走勢分歧，本土法人減碼操作，KD指標向下

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組