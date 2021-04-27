外資買超29億 低價轉機股當道 台股趨堅

外資尬內資 3大法人買超台股5,507萬元

外資等3大法人周二（4/27）合計買超台股5,507萬元。包括外資與陸資買超29.54億元；投信法人與自營商都站在賣方，逢高調節，分別賣超14.02億元及14.97億元。

外資與陸資周二買進金額1,084億元，賣出金額1,054億元，另外，投信今買進金額42.5億元，賣出金額56.6億元，顯示兩大法人居高思危心態相對濃厚。

（工商時報 數位編輯）

台股收盤續創新高 法人：短線緩步震盪爬升

台股今天盤中攻上17630.19點創新高後震盪翻黑，尾盤大量183億元拉抬指數翻紅，收在17595.9點，上漲23.61點，成交值新台幣4960.07億元創歷史次高。法人認為台股將沿短期均線緩步震盪爬升。

台股今天由航運等傳產族群領軍上攻，盤中高點衝上17630.19點、漲57點，但昨天融資大增、籌碼略顯凌亂，電子與金融股今天表現疲弱，指數震盪翻黑，最低來到17489.71點，高低差距超過140點；終場收在17595.9點，續創歷史新高。

類股方面，電子漲0.01%，金融漲0.21%，運輸漲1.91%，紡織漲0.17%。

權值電子股台積電開低震盪，收平盤610元，成交量2.62萬張；鴻海收118.5元，上漲0.85%；股王大立光收3105元，跌2.2%。

貨櫃股陽明大漲8.43%，收72元，成交量高達40萬張；萬海漲1.11%，收91.2元；長榮漲0.91%，收77.5元。

富邦投顧指出，受惠於產業接單亮眼、漲價題材利多，配合資金面寬鬆、外資回補持股及技術面偏多等因素，台股再創歷史新高；短期盤勢維持偏多看法，在未出現爆量長黑轉弱走勢前，預期將沿短期均線緩步震盪爬升。

(中央社)

航運電器面板給力 台股登17,595再寫新頁

半導體、矽晶圓、MOSFET與二極體等電子族群雖多拉回整理，但傳產之航運、電器電纜、玻璃、資產與電機等族群力挺多方，而金融股之國泰金、富邦金擔當穩盤角色，加上台塑、遠東新、鴻海與台達電等重量級權值股也站在多方，化解中鋼、廣達、股王大立光、國巨與聯電等集團股拉回壓力，使盤勢開高震盪趨堅，終場仍以17,595點改寫歷史收盤新頁。

今盤中最高指數一度突破17,600點，來到17,630點，再創歷史新高；最低指數一度跌破17,500點，觸及17,489點，顯示盤勢逢低仍被有心人積極卡位，短多持續占上風。終場加權股價指數報漲23.61點，為17,595.9點，漲幅0.13%，成交4,960.07億元。

由於成交值持續熱燒，而電子股與非電族群（傳產、金融）幾乎打成平手，各取一半的交易量，顯示只要具題材，管他是什麼環肥燕瘦的股票，多有人愛，此係市場資金十分充沛的結果，顯示短期盤勢仍走的相對穩健。

周二傳產股表現不錯者，包括食品股之南僑、興泰；橡膠股之台橡、厚生；玻璃股之台玻、冠軍與中釉；造紙之華紙與正隆；電機之恩德、正道、大同、氣立與豐祥-KY；鋼鐵股之第一銅、春雨、中鴻、美亞、盛餘、新光鋼及允強；航運股之陽明、志信、華航、長榮航、中航、台航、慧洋-KY、長榮、萬海與裕民等；電器電纜股之華榮、華新、大亞、宏泰、大山、億泰與榮星等。

其中，航運、電器與玻璃等類股，是多方投單重中之重。電子股方面，包括被動元件、DRAM、PCB、觸控面板與IC設計等族群，力挺多方，如GIS-KY、TPK-KY、凱美、欣興、華邦電等都紅光滿面；另外，前波跌深的世芯-KY再度強勢漲停板，激勵IC設計又掀互尬飆風，如群聯、聚積與力旺等也表現不錯。

櫃買市場方面，短線逢高獲利回吐賣壓出籠，使紡纖、化學、電機、鋼鐵、營建與航運等類股指數拉回整理，但生技股因全球新冠疫情再掀波瀾而大漲，加上半導體、電腦、零組件與電通等高科技族群力挺電子類股指數收紅，而觀光族群也站在多方，使盤勢仍呈開高走高榮景，終場指數上漲0.72%，以214.49點寫下歷史收盤新高水準，成交875.09億元。

亞股方面，目前日本、澳洲、南韓、大陸深滬兩市B股、香港、菲律賓、馬來西亞與印尼等市場，暫報下挫；但新加坡、大陸深滬300指數、越南、泰國與印度等股市，暫報上漲。美股電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2,000等4大期指，暫報臉色紅潤。

業內人士指出，目前看起來，市場人氣與資金聚焦核心，仍多在低價轉機股運作，不過，台積電今震盪後力守平盤，使5日線與月線有機會黃金交叉，加上季線近在咫尺，顯示「520」行情似有蠢動趨勢，仍不宜輕忽電子股，尤其是高價千金等股的衝關的能量，大盤波段不必預設高點，後市仍審慎樂觀。

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