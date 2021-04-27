生技股領軍秀肌肉 49檔面色紅潤

台股今（27日）加權股價指數收盤報17,595.90點，漲23.61點，漲幅0.13％，成交量為4,960.07億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計建碁、建新國際、華盈、金麗科等49強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅9％以上的有34檔，前10名有建碁 (3046)、建新國際 (8367)、第一銅 (2009)、榮星 (1617)、誠創 (3536)、中釉 (1809)、友勁 (6142)、首利 (1471)、世芯-KY (3661)、業旺 (1475)以上皆漲停，另還有21檔個股漲停。

今日有12檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名為申豐 (6582)、昶和 (1468)、倫飛 (2364)、天瀚 (6225)、皇昌 (2543)、創見 (2451)、華上 (6289)、新世紀 (3383)、瀚荃 (8103)、奇偶 (3356)。

上市成交量前10名個股依序為群創 (3481)、長榮 (2603)、陽明 (2609)、友達 (2409)、彩晶 (6116)、聯電 (2303) 、華新 (1605)、開發金 (2883)、中鋼 (2002)、華航 (2610)

上櫃有21檔9％以上漲幅，漲幅前10名為臺慶科 (3357)、華盈 (3520)、金麗科 (3228)、中天 (4128)、金益鼎 (8390)、太欣 (5302)、僑威 (3078)、福華 (8085)、力旺 (3529)、同致 (3552)以上除臺慶科外皆漲停，另還有8檔個股漲停。

今日上櫃有22檔股票有4％以上的跌幅，跌幅前10名依序為豐謙(5523)、合邦 (6103)、元勝國際 (4419)、重鵬 (3555)、台聯櫃 (5601)、全譜 (6228)、蒙恬 (5211)、易發 (6425)、華容 (5328)、鈺太 (6679)。

上櫃成交量前10名為僑威 (3078)、合晶 (6182)、鈺創 (5351)、廣明 (6188)、威剛 (3260)、宏遠證 (6015)、富喬 (1815)、光洋科 (1785)、中美晶 (5483)、福邦證 (6026)。

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