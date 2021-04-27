4/27上市、櫃企業營運快報

今（4/27）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.家登(3680)今日舉行土城新廠動土典禮，董事長邱銘乾表示，考量半導體在地化，以及新建異地備援之生產基地，加上人才的考量，決定興建集團家崎大樓，預計未來5年共計投資50億元，做為集團智慧製造的基地。

2.工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業持續接獲石化、電子、船舶等產業訂單，目前在手訂單超過4個月，囿於客戶工期延後，使得大型工業閥門訂單認列遞延，致使3月及第一季合併營收雙雙下跌，第二季可望逐季好轉。捷流今（27）日下午參加法說會，今年營運展望。

3.眾智(6819)因新冠肺炎疫情帶動耳溫槍大賣，2020年稅後盈餘達4.02億元，每股盈餘達14.93元，由於耳溫槍銷售趨緩，眾智光電預估，今年營收及獲利將較去年下滑。

但經過兩年多的努力，眾智新開發的NB專用動態溫度感測器已接獲美系筆電大廠多款高階電競筆電訂單，預計自第2季開始放量出貨，公司預估，今年筆電專用動態溫度感測器的出貨量可望較去年成長60%。

4.先進光(3362)自結3月稅後盈餘為1560萬元，累計第1季稅後盈餘為3420萬元，以目前股本13.15億元來估算，每股盈餘為0.26元。

5.台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）將於2021年10月27日至29日舉行。展覽匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」四大主題，今年更前瞻產業趨勢，擴增節能、綠能循環經濟及綠色金融等特色展區，打造全台最具指標性的再生能源商業交流平台。

6.浩鼎(4174)旗下抗癌新藥OBI-3424獲美國癌症研究網絡SWOG支持的I/II期臨床試驗計畫，已展開病患召募，將以成人白血病患為對象，並成功收治了首位患者。