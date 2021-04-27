中鋼評等降至中立 瑞銀證開傳產第一槍！

瑞銀證券指出，中鋼（2002）股價經過大幅飆升，股價淨值比高於歷史均值二個標準差，獲利成長與大陸調控鋼鐵產能的利多俱已反映在股價上，強調就算基本面強勁，評價面也已經滿足，降評中鋼投資評等至「中立」，開出傳產指標股降評首槍！

傳產大型股本波輪動一波接一波，航運三雄啟航以來，資金持續輪動，包括：航空、塑化、紡織、造紙、鋼鐵等指標股雨露均霑，瑞銀證券原本亦賦予中鋼「買進」投資評等，此時因評價滿足，並擔憂獲利自2022年起下滑，啟動降評，是本波傳產旋風來首見。

瑞銀指出，考量鋼價漲勢，中鋼第一季稅前利潤躍升至131億元，大幅超過市場預期，因客戶庫存水位仍低，第二季訂單強勁，研判市場回補庫存的力道將會延續進未來二至三季。

外資估算，中鋼第二季稅前利潤可達172億元，接近歷史高點，第三季持平後，第四季則會因拉貨動能趨緩而下滑，全年稅前利潤620億元，不過，2022年將會降為490億元，出現不小的減幅。儘管鋼市得到經濟復甦與大陸減產的支撐，這樣的獲利優於過往平均水準，但瑞銀提醒，從過往的補貨循環觀之，當回補庫存力道趨緩，導致獲利動能衰退，則可能壓抑中鋼的股價表現。

對應至中鋼的評價，瑞銀證券說明，目前股價已交易在2021年預估的1.76倍股價淨值比，高出自身歷史平均約二個標準差，也比亞太地區同業的正一個標準差更高。

外資估計，中鋼2021年每股純益2.67元，但因拉貨動能消退，鋼鐵需求年增率由2021年的6％，至2022年降為正常時期的2％，研判2022、2023年每股純益降為2.14與1.14元。

瑞銀近一步說明，當全球金融市場出現危機後的補庫存潮出現，總能在短時間內大舉推高中鋼的獲利爆發力，就如同金融海嘯時的經驗一樣，雖然產業循環狀況不可能完全一模一樣，但目前的庫存循環竟驚人地與海嘯後經驗相似，意味鋼鐵未來兩、三季需求將續強。

延伸閱讀

韓浦鋼Q1淨利年增1.6倍 近10年最強榮景

榮景未歇 鋼廠本季拚翻倍賺

中華信評：中鋼評等展望轉為「穩定」