4/27盤前掃描》華新領軍 13檔銅概念股飆
資金瘋炒原物料，國際銅價連番上漲，外資預測，今年英國倫敦金屬交易中心（LME）3個月銅期貨價有機會站上1萬美元、上看1.2萬美元，帶動用銅產業成本也上升……
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
銅價飆 13檔概念股給力
美國總統拜登拚基建，經濟復甦帶來原物料需求，銅價登逾九年最高收盤價，包括第一銅、華新…閱讀全文
美股｜那指標普創新高 聯電ADR大漲逾5%
本周包含蘋果、臉書、亞馬遜、微軟、Alphabet等科技巨頭財報將陸續登場，而特斯拉則在26日（周一）盤後公布財報，美股那斯達克和標普500指數雙創歷史新高…閱讀全文
低價電子股 13檔吸金衝鋒
加權指數26日強勢攻下17,500點關卡，以17,572點再創歷史新高，追價買盤意願高漲，隨台積電（2330）、聯發科（2454）等指標股上漲1.33％、3.38％…閱讀全文
資金先行卡位！十檔法說會行情點火
台股本周重量級法說會接連登場！手機晶片廠聯發科將於28日舉行法說會，法人看好將釋出第二季正面訊息，外資喊高目標價至1,500元，股價26日盤中攻上1,090元；聯電亦將於同日召開法說會，在產能持續滿載下…閱讀全文
法說與漲價題材助陣 外資喊燒聯電、欣興
人氣電子股聯電、欣興即將公布第一季財報，滙豐證券指出，聯電議價能力因缺貨潮更強，營運大秀肌肉，升股價預期至68元；摩根大通證券則強調ABF供需更緊…閱讀全文
鎳價回穩 燁聯、唐榮盤價看漲 不銹鋼旺
近日來國際鎳價止穩，加上歐美市場需求強勁，不銹鋼廠外銷接單暢旺，不銹鋼市場營造反彈契機，市場預期燁聯...閱讀全文
秀儲存空間奇亞幣挖礦潮 13檔概念股high
加密貨幣新寵兒「奇亞幣」（Chia）的出世，剛好接手比特幣動盪過程因風險規避下外溢的資金。奇亞幣預計5月3日開始交易，此前全球礦工已提前大量囤積HDD及SSD，連帶相關概念股威剛…閱讀全文
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