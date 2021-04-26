秀儲存空間奇亞幣挖礦潮 13檔概念股high

加密貨幣新寵兒「奇亞幣」（Chia）的出世，剛好接手比特幣動盪過程因風險規避下外溢的資金。奇亞幣預計5月3日開始交易，此前全球礦工已提前大量囤積HDD及SSD，連帶相關概念股威剛（3260）、群聯（8299）短線皆拉出一波攻勢。

原本就因遠距商機造成的電腦儲存設備需求，在奇亞幣的出現後，更掀起一波硬碟掃貨風潮，進一步擴大早已吃緊的供需缺口，包括固態硬碟概念股的廣穎、品安、十銓、威剛、銘異26日都再度拉出漲停板外，匯鑽科、廣明也雙雙以漲停價作收，同時間宇瞻、力成、群聯、華泰、創見、泰金寶-DR也有2～8％左右漲幅。

資深分析師連乾文指出，不同比特幣透過運算能力作為獎勵，奇亞幣則是以儲存能力作為「空間證明」，就好比農田下的地瓜，當農田越大挖到地瓜的機會越高，因此越大容量的硬碟就是越好的「種田」機器，且相比以運算能力挖礦的比特幣，奇亞幣因耗電量低，也被市場稱作「綠色比特幣」。

統一投顧董事長黎方國表示，奇亞幣挖礦風潮帶動HDD及SSD需求大漲，因奇亞幣是用時間證明來決定獎勵多寡，即容量越大挖礦速度越快，帶動大容量 HDD（4TB～10TB）及SSD（2TB以上）的企業級硬碟需求，小容量的消費級別暫未受到影響，且HDD價格低廉，因此挖礦主要還是用HDD。

至於奇亞幣及其概念股能否複製比特幣熱潮？黎方國認為，目前仍無法預期這波風潮能延續多久，但SSD原本因控制IC缺貨漲價，奇亞幣只是帶來更多需求，因此相關概念股獲利有上修空間，短線股價均具上攻潛力。