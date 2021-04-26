聯電、欣興 外資喊燒

人氣電子股聯電、欣興即將公布第一季財報，滙豐證券指出，聯電議價能力因缺貨潮更強，營運大秀肌肉，升股價預期至68元；摩根大通證券則強調ABF供需更緊，上調欣興首季毛利率預期至16.8％，股價預期衝上外資最高的168元。



台股企業財報隨美股超級財報周熱度水漲船高，形成法說與漲價雙重題材助陣，滙豐、摩根大通力推的聯電與欣興26日攜手大漲，漲幅高達8.42與5.94％。外資單日更是大舉買超5.3與2.1萬張，分居買超排行第一與第三位。



滙豐證券預測，聯電第一季毛利率季增2個百分點，來到26％，首季每股純益可望超越市場預期。基於價格溫和調漲，以及產能利用率居高不下，外資看好聯電第二季營收將季增， 滙豐與摩根大通皆看好單季毛利率挑戰30％。放眼下半年，滙豐基本假設晶圓單位售價將再季增2％，然不排除實際上可能出現5～15％上檔空間，帶動獲利進一步揚升。聯電ADR 26日美股早盤持續上漲逾4％。



針對全年展望，摩根大通證券表示，聯電很可能調高2021年營收展望至10～15％（摩根大通估年增16％），更重要的是，聯電可能釋出更多28奈米製程的擴張計畫，2021～2022年資本支出有向上空間。



相較滙豐青睞聯電，摩根大通、花旗環球證券對ABF指標欣興投以更熱烈目光。摩根大通指出，欣興自2020年10月底S1廠失火以來，股價就在區間震盪，表現遜於其他同業，掩蓋了ABF毛利率長足進步的光芒，隨ABF供需更加緊俏，看好欣興第一季毛利率16.8％，遠超市場預期的14.6％，將重新提供股價上衝動能。



花旗環球證券認為，欣興不僅第一季毛利率進化，產能吃緊、產品組合優化、單位售價提升，還將帶動2021、2022年毛利率攀高到18.8與20.7％。引人注意的是，根據外資財務模型，欣興2021、2022年每股純益為5.59與8.17元，年增率各逼近五成，2023年還可望晉升獲利一股本企業，每股純益11.1元。



展望第二季與下半年營運表現，摩根大通認為，隨載板需求與車用PCB復甦，業績可望持續向上，同時，因產品報價第二季還會漲，加上S1失火對獲利影響淡化，研判第二季毛利率將較第一季再增加2個百分點；其次，受惠需求持續爆發與科技產品推陳出新，對欣興而言，下半年產品價格又會比上半年更有利，營運倒吃甘蔗。