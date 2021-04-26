外資錢進股市 這一檔最受追捧

台股26日大漲272點，以17,572.29點作收，再創歷史新高，新台幣也見到27字頭，創近24年新高，股匯雙漲下外資26日買超台股160.16億元，連續2個交易日大買逾百億，26日買超聯電5.3萬張，排行第1名。

台股26日氣勢如虹，類股百花齊放，指數大漲272.02點，收在17,572.29點，再創歷史新高，三大法人合計買超新台幣201.75億元。其中自營商買超48.27億元，投信賣超6.68億元，外資及陸資買超160.16億元。

新台幣也持續攀升，26日一舉攻破28元大關，收在27.959元，升值1.52角，再創近24年新高。

外資已連續3天買超台股，其中連2日買超金額都高於百億元，上週五買超台股190.9億元。

觀察26日外資買盤，除了回補中鋼、長榮等熱門股外，資金也回流晶圓雙雄台積電及聯電，其中買超聯電5.3萬張最積極，買超台積電1.1萬張；26日買超第2名為群創4.1萬張，買超中鋼2.1萬張，買超長榮也有1.8萬張；中信金及富邦金則持續站在買方。

26日外資賣超第1名為開發金賣超2.9萬張，另外包括鴻海及傳出機師染疫的華航均遭到賣超，彩晶、仁寶、榮成、台泥等也站在賣方。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣不論是經濟數據或企業獲利都持續報喜，帶動外資回補，在內外資共襄盛舉之下，台股成為亞股中今年來表現最強勢的市場。近期外資對台股轉賣為買，主要著眼於企業獲利與經濟基本面，而之前的賣超可以解讀為在亞股與在全球股市的權重調整，並非看壞台股，而近期台股企業頻頻釋出好消息，則再度吸引國際資金回流卡位。

統一投信台股團隊表示，台股不斷創高，主要是內資買盤強勁推升，資金主要流入傳產股，反映投資人對景氣復甦有信心，看好疫後消費需求回升，加上各國基建案推動、通膨預期及原物料漲價效應，市場普遍預期傳產第1季財報會很亮麗，近期航運、鋼鐵、玻陶、水泥、造紙等集體走強，休息後的電子股近日也出現買盤回溫。

統一投信台股團隊表示，外資對台股在今年第1季是中性操作，4月以來的回補動作與其他新興亞股比是相對積極，若未來外資持續回流，電子及傳產類股輪動格局延續，還是有機會緩步推高指數。惟台股短期漲多，仍需留意回檔風險。

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