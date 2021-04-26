鋼價易漲難跌 中鋼攻40元 鋼鐵族群開派對

中鋼（2002）看好需求持續熱絡，業界預期鋼價漲勢看到第三季，今年鋼價易漲難跌。中鋼股價今早再攻40元，鋼鐵股群起上攻，受惠鋼價持續上漲，中鋼以及中鴻（2014）集團今年獲利將明顯成長。

中鋼自結3月稅後純益45.7億元，每股純益0.25元。中鋼第一季營收978.22億元，季增11.7%、年增25.5%；營業淨利124.89億元，季增113%；稅前盈餘130.99億元，季增109%，每股稅前盈餘0.83元，創下歷年單季新高。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，4月內銷盤價續小漲，5月平均漲幅擴大至約8%；第二季內銷盤價持續上漲，可望帶動第二季營收及獲利續旺。

受惠今年鋼市持續強勁，法人估中鋼今年接下來每月賺40億元，以此推估，全年獲利有望達約470億元、EPS近3元，可望改寫2010年以來新高。

隨著中鋼續漲，中鴻日前開出5月份內銷及5~7月份外銷盤價，平均漲幅8.8%，展望後市，中鴻與中鋼同樣認為補漲空間大、全年盤價易漲難跌。

中鴻第一季以來隨報價走高，獲利比前季更佳，法人推估，中鴻第一季EPS有望突破1元，第二季仍在高檔，上半年EPS達2元以上。

中鴻5月內銷盤價，熱軋每噸調漲2300元、冷軋每噸調漲2300元、鍍鋅每噸調漲3000元；5~7月外銷部分，依產品及地區別每噸調漲90~170美元，平均漲幅8.8%，高於中鋼的8.1%。

中鴻指出，隨全球景氣復甦，世界鋼鐵協會（WSA）將2021年鋼鐵需求增長由4.1%上調至5.8%，顯示產業需求持續擴張；中國為達2060年「碳中和」目標，近期唐山環保限產趨嚴，其餘如日本、南韓、印度等鋼廠檢修減產效應下，鋼鐵供應短缺將延續，全年鋼價易漲難跌。

新光鋼（2031）受惠產品量價俱揚，3月營收10.92億元，年增42.9%、稅後純益2.29億元，每股純益0.74元。第一季營收32.34億元，季增 20%、年增50.7%；稅後純益6.19億元，季增302%，每股純益2元。新光鋼今年業績可望創下新高紀錄，股價亦持續攀高

展望後續行情，法人指出，以主力產品熱軋鋼捲來說，5月盤開出後，中鴻、中鋼產品報價仍略低於市場流通價格每噸2.7萬元，並落後歐、美、亞洲等地市場行情每噸逾100美元，因此未來仍有一定的補漲空間。

（ 時報資訊 沈培華）

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