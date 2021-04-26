金融股齊噴 富邦金登6年新高

上周台股因當沖熱絡爆天量，也帶動今天金融股價量齊揚，金融類股指數再創1998年5月以來新高價，盤中最高指數為1494.34點。證券業市占比較高的開發金（2883）領漲逾6個百分點，而金控獲利龍頭富邦金（2881）也漲逾4個百分點，富邦金股價則是創2015年6月以來新高價。

富邦集團日前歡度六十周年，雖然並無盛大公開儀式，富邦產險名譽董事長蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠夫婦、富邦金控董事長蔡明興夫婦出席了慶祝茶會。富邦金除了近年穩居金控業每股獲利王，壽險總保費收入、投資收益、產險保費也領先同業，2021年又將完成併購日盛金案，可望為富邦集團在邁入一甲子後，啟動新的營運引擎。

蔡明興表示，富邦集團是以金融為本業，擴展到文創、電信、運動等產業，和台灣人民已密不可分，且富邦金控擁有一千多萬名的用戶，幾乎台灣人都是富邦的客戶。富邦金控挾著併購、獲利大好等題材，成為再邁向下個甲子營運高峰的起手式。

據開發金去年公布自結獲利的數字，證券業在台股多頭下，成為金控獲利占比最大的子公司，其次即是中壽，壽險與證券隱然已有金控獲利雙箭頭樣貌。而法人認為，若以中壽去年自結獲利155億元擬制性估算，提高21%的持股比例貢獻的獲利認列，一年對開發金而言將多出約30億元的投資收益，對照金控股本，每股盈餘多出逾0.2元。

（ 時報資訊 任珮云）

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