4/26盤中焦點股 重點摘要

今（4/26）日熱門焦點股如下：

（1）北美運價再寫新高 長榮萬海陽明奔漲停

北美運價再寫下新高，帶動貨櫃三雄今天股價全面走揚，航運股指數漲勢一度為上市之最，萬海、陽明攻上漲停價，長榮也一度亮燈攻頂，迄中場仍有9%以上漲勢。

上海航交所23日公告，上海出口集裝箱運價指數來到2979.76點，較上週漲146.34點，寫下歷史新高。蘇伊士運河塞船造成後遺症，塞港問題未解，船舶到班率仍低，運價走勢不停歇。

根據最新報價，遠東到美西40呎櫃（FEU）達4967美元，週漲12%，遠東到美東FEU為5687美元，較上週漲4.3%，北美航線運價雙雙再創新高；遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）達4325美元，週漲138美元。

航運股指數走揚，高點來到167.15點，漲勢超過6 %，一度為上市股之最。貨櫃三雄全面勁揚，萬海、陽明攻上漲停價，分別來到新台幣90.2、66.4元，長榮高點來到75.9元，漲幅8.5%。

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）續揚，23日指數來到2788點，志信、中航、台航等散裝航運個股均攻上漲停價；台航上週公告3月營收2.48億元，本期純益7100萬元，較去年同期成長173%，每股盈餘（EPS）0.17元，年增183%。（中央社）

（2）信邦Q1獲利同期高 外資讚前景喊3字頭

信邦(3023)第1季稅後盈餘為5.86億元，年成長30.74%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為2.52元，日系外資及亞系外資看好信邦前景，同步給予「買進」評等，目標價分別為300元及340元。

信邦鎖定健康照護(Medical Health)、汽車及航空(Automotive & Aviation)、綠能(Green Energy)、工業應用(Industrial Application)及通訊(Communication)五大領域開發產品，生產基地則採「深耕台灣、穩固大陸及接軌世界」策略，經過近10年深耕轉型，不僅站穩MAGIC五大產品領域，近兩年更將產品朝智慧化及無人化延伸，並順利跨入電動自行車組裝，為信邦營運帶來新動能。

信邦第1季合併營收為59.92億元，年成長33.64%，單季合併毛利率為26.06%，較去年同期增加0.34個百分點，單季稅後盈餘為5.86億元，較去年同期成長30.74%；每股盈餘為2.52元；信邦表示，隨著各產業需求的逐漸增溫，第2季營運將優於第1季。

日系外資最新報告指出，受惠於綠色能源、電動自行車和電動汽車等「綠色」趨勢，信邦營運可望隨著綠色收入趨勢增長，在2021年到2022年間有更好的訂單可見性，其綠色收入佔比可望從2020年的31%和2015年的19%增長到2021年第1季的33%，我們將信邦2021年到2022年的每股盈餘提高1%到4%，並重申「買進」評等，目標價為300元。

亞系外資則表示，受惠於更好的產品組合，信邦今年第1季毛利率超越我們預期，我們認為第2季電動自行車可望保持成長力道，交付量將比上一季度增長3倍；由於汽車市場復甦，且醫療設備和工業訂單需求支撐，預估今年第2季營收將季增10%，更好的產品組合將繼續推動利潤率優化，重申「買進」評等，目標340元。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：上周五ADR暴漲近10%，激勵今早股價漲逾7%，一舉突破60關。

2.華邦電(2344)：法人青睞列電子績優股代表，上周五獲三大法人聯手買超31281張，盤初股價一度漲逾7%。

3.廣穎(4973)：上周五外資轉買超153張，今早股價跳空漲停鎖死在32.45元。

4.宇瞻(8271)：本季營運樂觀+短均上揚，盤初股價觸及漲停58.8元。

5.威剛(3260)：H1營運看俏+本土法人擴大買超，盤初股價疾拉漲停113.5元。

6.第一銅(2009)：銅價連番上漲，不理上周五外資轉賣超5654張，股價攻上漲停51.2元。

7.海光(2038)：上周五外資大舉買超3290張，激勵盤初股價彈升逾9%，收復5日線。

8.榮成(1909)：外資、投信連三日攜手買超，帶動今早股價漲逾4.5%，領漲造紙股。

9.益航(2601)：BDI指數續強，上周五外資終止連4日大舉賣超、轉買超1,372張，盤初股價強彈近8%。

10.聯發科(2454)：5G手機晶片搶大單，早盤續漲近2%，觸及1090元穩居千金，一度再寫波段高價。

11.華航(2610)：新冠感染源不明，優先打疫苗不排除停飛，股價下滑近3%，失守5日線。

12.台航(2617)：不畏列警示股，3月每股盈餘0.17元，晨盤挾量再衝上38.35元漲停。

13.泰豐(2102)：國際油價上漲，原物料題材再起，早盤強漲逾7%，續寫短高。

14.玉晶光(3406)：舜宇光學降低供貨蘋果鏡頭比重，可望大受惠，股價力漲逾6%。

15.矽統(2363)：聯電股價發威助利，加上營運續強，晨盤登上24.8元漲停，續寫波段新高。

16.金寶(2312)：菲、泰新廠擴充完工貢獻營運，資金進場壓寶，早盤強登漲停。

17.亞翔(6139)：在手訂單可觀，多方不退，高檔整理結束，跳升2%突破盤整區間。

18.飛宏(2457)：Q2缺工緩解營運起飛，量能增溫跳空漲停。

19.聚鼎(6224)：CLM產能持續開出，Q2營收優於首季，股價率先反應，衝上140元、漲逾5%。

20.福壽(1219)：原物料行情帶旺股價，今早勁揚逼近27元，再創高。

21.新建(2516)：手中在建工程金額增加，今年營運成長空間看俏，多方續強，大漲7%。

22.毛寶(1732)：華航機師確診帶動防疫題材，大漲8%。

23.宏達電(2498)：外資積極加碼，上周五買超近2000張，今早漲幅超過8%，達45.35元續創近2年新高價。

24.雃博(4106)：搶攻疫後商機，早盤漲逾5%，拿回短均。

25.弘裕(1474)：預期今年營收兩位數成長，開盤鎖漲停。

26.華新(1605)：國際銅價續漲助營運，早盤漲逾9%，躍上周線。

27.大亞(1609)：電動車漆包線布局發酵，H2樂觀，早盤大漲逾8.5%。

28.廣明(6188)：奇亞幣正夯，硬碟概念走強，早盤衝上漲停，突破5字頭。

29.開發金(2883)：三大法人連2日買超，早盤放量勁揚逾6%，突破前高。

30.富邦金(2881)：三大法人連5日買超，早盤漲近4%，收復周線。

(時報資訊)

（4）聯電股價衝20年新高 受惠晶圓代工漲價題材

半導體產能持續吃緊，漲價消息頻傳，晶圓代工廠台積電與聯電今天股價同步走高，台積電一度達新台幣607元，漲5元，聯電達61.5元，創20年新高。

受惠電腦、網通、5G與高效能運算需求強勁，晶圓代工產能供不應求，台積電預期，未來18個月供應鏈都將維持吃緊狀態。

為滿足結構性需求增加，並因應從車用晶片短缺開始擴及整個全球晶片供應的挑戰，台積電臨時董事會核准28.87億美元資本預算，折合新台幣793億9250萬元，在中國大陸南京廠建置月產4萬片的28奈米產能。

聯電傳出近期通知客戶調漲代工價格，聯電的晶片廠客戶也因而暫停接2022年訂單。法人預期，聯電第2季在漲價效益下，營收可望持續攀高，將再創歷史新高，毛利率也將逼近30%水準。

隨著美股走高，台積電美國存託憑證（ADR）上週五攀高至118.64美元，漲3.32美元，漲幅2.88%，聯電ADR更突破10美元大關，達10.62美元，漲0.92美元，漲幅達9.48%。

台積電今天股價走高，早盤一度達新台幣607元，漲5元，市值增加1296億元，攀高至15.73兆元，貢獻大盤指數約42點。聯電股價一度達61.5元，漲幅達7.89%，創20年新高。（中央社）

（5）聯發科創新天價1090元 市值壓過鴻海

手機晶片廠聯發科今天股價表現強勁，盤中一度達新台幣1090元，創歷史新高價，市值攀高至1.73兆元，超越鴻海的1.66兆元，躍居台股第2位。

5G市場高度成長，今年5G智慧手機出貨量可望超過5億支，將較去年倍數增長，法人預期，聯發科5G手機晶片出貨成長可期，不僅有助提升產品平均售價，並將帶動今年整體業績持續強勁成長。

聯發科第1季營運表現亮麗，季營收達1080.33億元，超越原訂964億至1041億元目標，季增12.06%，年增77.5%，改寫單季業績歷史新高紀錄。

聯發科將於28日舉行線上法人說明會，法人看好聯發科可望釋出正面訊息，預期2季營收可望更上層樓，將續創歷史新高。

據統計，外資連續4個交易日共買超聯發科6919張，推升聯發科股價走揚。聯發科今天股價延續強勁走勢，一度達1090元，漲55元，創新天價，市值達1.73兆元，躍居台股第2位，僅次於台積電。（中央社）

（6）入帳高峰＋庫藏股 興富發上衝

興富發(2542)今、明兩年邁向入帳高峰期，營運可望維持高檔，再加上今日起將買回2萬張庫藏股，今日股價跳空開高，晨盤一度衝至47.25元，漲幅逾3%。

興富發今、明兩年邁向入帳高峰期，今日全台將有8筆個案完工入帳，總銷上看330億元，明年則是有5筆個案完工，總金額將超過400億元以上，業績樂觀以待。此外，興富發已經和新隆儲運游家攜手合作，開發汐止工建段合建案簽約，基地面積高達1.4萬坪，初步估計總銷金額200億元，是興富發目前單一最大商辦開發案，預計投入金額約100億元，預計2026、27年完成，未來將成為興富發重要獲利來源。

興富發董事會決議自4月26日起兩個月內，進場在每股40~60元買回2萬張庫藏股，但股價低於此一買回區間時，仍將繼續執行買回。

台積電南科擴廠為台南房市添加活水，看準未來就業人口購屋需求，台南房市表現熱絡，去年有不少新案都快速完銷，興富發在台南市安平區推出的「興富發愛琴海」輕豪宅大樓預售案，目前去化也十分順利，未來也將對營運產生貢獻。（時報資訊 郭鴻慧）

（7）NB市場催油門 鈺太飆漲停

鈺太(6679)今年受惠NB市場持續成長，總規模數上看2.5億台，加上規格提升、以及窄邊框趨勢，都將提升D-MIC(數位麥克風)出貨，鈺太營運今年可望持續成長，鈺太今一度攻上漲停，衝上330.5元。

鈺太今年受惠疫情後，生活型態改變，居家辦公需求將帶動2021年維持高成長，鈺太於微機電(MEMS)麥克風產業處於穩固市場地位，營運持續樂觀，隨著晶圓產能供應量逐季提高，第二季營收成長季增加有機會上看10%，且今年毛利率也將力拚成長態勢，在半導體產能受限下，鈺太會優先出貨NB及跑步機等高毛利率產品。

以目前MEMS MIC市場來說，一年MEMS MIC市場規模為70億顆，5億顆用於手機，年複合成長率20%，未來需求會成長到100億顆的規模。鈺太2020年D-MIC(數位麥克風)比重為72%、A-MIC(類比麥克風)為14%、電源管理晶片7%，應用領域包含NB占比71%、網通占比8%、耳機占比8%、遊戲機占比3%、LCD TV占比3%、智能音箱占比1%、智慧手機占比1%、其他則為5%。

展望未來2-3年，NB搭載D-MIC數量將持續提升，為鈺太營運一大利多，2020年全年NB出貨約1.9~2億台，鈺太出貨量1.5億顆MEMS MIC，今年市場預估NB市場持續成長，總出貨上看2.5億台，有機會帶動鈺太出貨挑戰2億顆，鈺太前幾大NB客戶分別為HP、Lenovo、華碩(2357)、宏碁(2353)、華為、小米以及微軟。

MEMS MIC是NB的標配，在新冠肺炎改變市場需求下，用戶對規格要求提升，一台NB標準用2顆D-MIC，高階有在Keyboard多放2個，背面也可能有加幾個當smart speaker，結合語音辨識功能，另外，鈺太在NB窄邊框已佈局4~5年，積極做出差異化產品，預計2021年窄邊框比重會超過20%，都是帶動今年鈺太出貨量提升的動能。（時報資訊 王逸芯）

（8）合買台中土地 鼎固跌、宏璟漲

日月光控股大股東擁有的鼎固-KY(2923)、宏璟(2527)首度攜手一起買進台中北屯區洲際段的2494.495坪土地，今日多頭反應不一，鼎固小跌約1.5%、宏璟則是小漲1.5%左右。

鼎固曾指出，未來2年內至少會有新台幣100~200億元在台灣獵地，希望有簡單的土地可以開發，將以素地為主。至於住宅和商辦都會考慮，住宅將會朝首購的市場進軍。鼎固主營大陸房地產，目前主要推案地點位於上海、重慶等一線城市地鐵站上方或鄰近地鐵區域。

鼎固-KY與宏璟分別斥資16.58億元買進台中市北屯區洲際段持分土地，土地面積約2495坪，每坪價格66.5萬元，未來規劃將興建住宅並將儘快推案。

鼎固今年毛利將會回升，會朝2017、2018年靠攏，受疫情趨緩帶動整體商業及消費復甦，及商場改裝完畢，今年度商場及辦公樓租金收入可望成長，將有助帶動毛利率提升，今年營運動能十足。在上海還是會有新推案，只是現在上海土地也很難取得，未來也將朝向二三線好的大城市，例如重慶等城市獵地。（時報資訊 郭鴻慧）