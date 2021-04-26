中低價位績優雙強 內外資力挺這兩檔

台股投資主流轉回電子類股，法人力推毛利率、營業利益率、獲利季季強的中低價位績優雙強，加上聯電ADR 23日大漲9.48％，美銀證券初次將聯電納入研究範圍，給予70元推測合理股價，富邦投顧看好華邦電連兩季獲利翻倍以上，雙雙給予「買進」投資評等，點亮大盤電力。

聯電原本就是外資圈看好最具共識度標的之一，瑞穗、瑞信、高盛證券才在最近相繼上調股價預期，摩根士丹利、里昂、匯豐、瑞銀、野村、華興資本與研究機構ALETHEIA等，全抱持正向觀點，最高目標價達75元；此番美銀加入多頭部隊，再度催熱市場信心。

美銀證券指出，新冠肺炎疫情吹皺供應鏈春水，台積電與其他無晶圓廠均預期晶片供應短缺將延續到2022年，如此一來，聯電身為全球第三的純晶圓代工廠，將享有更大的定價優勢，推估毛利率將從2019、2020年的14與22％，飆速升級至2021、2022年的29與31％。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志認為，聯電首季受惠產能滿載、代工報價上漲，將單季毛利率預期提升至26％，營業利益率也將從2020年第四季的12.4％，成長至14％，樂觀派外資如瑞穗甚至看好有逼近16％實力，且將逐季走強，全年超越18％。

華邦電則是另一毛利率、營業利益率逐季翻揚，帶動獲利勁揚的電子績優股代表，富邦投顧指出，華邦電記憶體訂單已在3月調漲價格，預估推升第一季毛利率至32.5％，較前季增加2.1個百分點；華邦電NOR與DRAM合約價預估4月起將有二位數以上漲幅，出貨量也將受惠DRAM在25奈米投產放量、NOR訂單放大之貢獻。

研究機構估計，華邦電第一季單季每股純益0.2元，已較2020年第四季倍增，然第二季受惠量價同步上揚帶動，合併營收估達239.8億元，季增12.4％、年增88％，價格上揚將推升毛利率進一步增至37.1％，單季每股純益0.54元，比首季高出1.7倍。

長線發展來看，華邦近來積極布局車用記憶體市場，由於車用客戶更在意產品支援的長期承諾，華邦路竹廠量產後，可望提升未來在車用產品組合布局彈性。

法人力推獲利逐季勁揚電子雙雄

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