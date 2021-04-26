電子衝鋒+貨櫃三雄出航 台股登17,400

受美股上漲激勵，台股加權指數26日開在17,378.36點，權王台積電（2330）開高在605元，聯電（2303）早盤站上60元關卡，記憶體相關個股股價一片紅通通。

面板族群友達（2409）、群創（3481）股俱連袂上升，航運股長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）也換手再攻，早盤指數大漲逾百點，一度站上17,456.93點，再創歷史新高。

美國工業生產、房市數據增強，再加上市場期待科技巨擘公布強勁財報，使得美股甩脫加稅、全球疫情增溫陰霾，四大指數4月23日全面反彈。

道瓊工業平均指數4月23日終場上漲0.67％（227.59點）、收34,043.49點。那斯達克指數上漲1.44％（198.39點）、收14,016.81點。費城半導體指數上漲2.04％（63.82點）、收3,196.98點。

第一金投顧指出，23日電子股上漲，有想重新拿回盤面主導權的跡象，不過，占上市成交比重仍僅約50％，觀察金額比重能否回復過往約60％上下，才有利於電子其他族群擴大延伸。

而傳產類股部分，短線因為快速拉漲與均線乖離率較大，且因為當沖氣焰盛，容易助漲助跌，操作上建議嚴守技術面停損停利。

第一金投顧指出，不過，傳產股在報價、需求、碳中和及各國擴大財政政策投入基建，皆替類股基本面提供強大支撐，後續量縮整理之後，行情仍有機會重啟新一波漲勢。