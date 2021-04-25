台股拚萬八 鋼鐵人無力助攻 台積才是關鍵

台北股市上周持續往上創新高之後，在4/22爆出6495億的新天量，但指數卻是開高走低收黑105點，按照K線理論來看，是出現高檔陰線吞噬，是賣出訊號，尤其傳產股都爆大量，其中航運、塑化還收黑，這的確是有人逢高出場，但也由於量大地方通常不是高點，加上主力出貨不會一次就出完，所以還有二次拉高的機會，也就是本波高點17428點要再越過機率很大，但須留意接下來誰會是主流，如果還是傳產是主流，基本上17428點即使越過都是找賣點，如果換由電子當主流，未來盤勢會走的更為久遠。

在本波大盤攻高來到17428點之際，上櫃指數是沒有越過本波高點的，也就是說有些中小型股票可能已經到頂，尤其接下來要公布第一季財報，投資人須觀察手中持股是否有獲利足以支撐已經漲高的股價。接下來反而是大型電子股更為重要，其實在4/22爆大量收黑的過程當中，台積電和聯發科在盤中一直維持紅盤，直至尾盤才收小跌，展現抗跌的能力，所以這兩檔將是台股是否能夠持續再往上重要關鍵，畢竟靠傳產當主流，台股就是走不遠。

另外，還有一樣重要因素就是近期融資增加太過快速，近5個交易日增加185億，散戶不顧一切搶進，將對大盤會有一定阻力，也許盤勢先有個合理的回檔，然後清洗一下浮額，對於未來盤勢或許會更健康。

台積電將在5月中召開董事會決定股利發放，若只發放2.5元(每季) ，筆者認為要走利空出盡機會大，在此之前，台積電整理機會較大。反而是聯發科，畢竟在高通下單三星出包之後，今年上半年智慧型手機霸主將由聯發科囊括，尤其5G新手機性價比遠在高通之上，已經有法人估第一季有機會賺10元以上，2021年整年將挑戰45-48元，如果是如此，那麼聯發科還有往上的空間，就一家世界級IC設公司，又是台灣龍頭來講，給予30倍本益比都不為過，所以接下來聯發科股價發展至為重要，因為他又會對IC設計族群引起族群效應，因此就靜待接下來聯發科財報效應，以及台積電是否在第二季走出陰霾(第二季是全年最差一季)，若5月能來個豬羊變色(傳產下、電子上) ，那麼台股行情會更加理想。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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（中時新聞網 編輯、 吳美觀）

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