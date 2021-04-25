4/26盤前掃描》電子股回神 16檔法人買爆

外資23日認錯回補191億元，加上投信及自營商，三大法人共買超逾211億元，台股也由電子股族群領軍，收漲203點收在17,300點。據統計，法人23日買超華邦電……

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16檔電子猛將 法人強補

傳產股22日爆量逾3千億元、吸金46％，資金嚴重失衡，再加上短線漲幅過大，23日市場資金再度輪動回電子股，台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）半導體三雄領軍，跌深電子股重新吸引資金買盤回頭…閱讀全文

內需看旺 16檔受惠股出頭天

台灣經濟院上修今年台灣經濟成長率預測值至5.03％，台灣經濟呈現「內熱外溫」，經濟動能來自於內需，服務業表現最佳，包括福壽（1219）、富邦媒（8454）等16檔內需受惠股出頭天…閱讀全文

熱錢簇擁 15檔法人追捧

台股日前爆出7,675億元歷史天量引熱議，23日降回4,500億元附近水準，更大漲200餘點，顯示資金派對未歇，熱錢滾滾竄流於類股間，其中，包括聯發科…閱讀全文

PS5夯 4檔IC設計供應鏈歡呼

索尼（Sony）最新遊戲機PS5自推出後，就呈現全面缺貨狀態，Sony Interactive Entertainment（SIE）社長Jim Ryan為此已經要求供應商全面擴產，且可望在2021年開始發揮增產效益…閱讀全文

伺服器帶旺 7檔PCB族群業績補

5G高頻高速應用逐漸增加，雲端運算、資料中心等建置需求顯現，帶動伺服器產業明顯回溫，加上兩大CPU亦推出新平台競爭，法人表示，看好伺服器需求逐季增量可期，預期相關PCB供應鏈如銅箔廠金居…閱讀全文

大摩、高盛、美銀示警 美股回檔風險升

美股今年來持續上漲，尤其道瓊與標準普爾500指數屢次改寫歷史新高，部分華爾街大型投資銀行已開始預測美股如此強勁漲勢將會歇息，甚至回檔風險愈來愈高...閱讀全文

銅價連番漲 9檔線纜股樂開懷

國際銅價連番上漲，外資預測，今年英國倫敦金屬交易中心（LME）3個月銅期貨價有機會站上1萬美元、上看1.2萬美元，線纜股3月及第一季合併營收成長…閱讀全文

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