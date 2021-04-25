台股本周盯美經濟數據財報 法說輪番上陣

台股上周在傳產、電子股輪動下，改寫指數、成交量等歷史紀錄，周線連5紅；展望本周，法人表示，國內外都有重要的法說與財報將出爐，同時美國將公布多項重要經濟指標，預料將牽動美股及台股走勢。

回顧台股上周不僅再度改寫歷史新高點17428.15點，在當沖熱度增溫之下，加權指數成交量更在22日創下單日新天量6466.74億元，指數周K線收紅，上漲141.46 點，周漲幅0.82%，推升周線連5紅。籌碼面內外資對做，散戶偏多。

法人表示，本周公布的重要經濟指標分別有4月26日的美國3月耐久財訂單、4月29日美國第1季GDP、4月30日美國3月PCE平減指數。中國3月官方製造業PMI。

財報部分，國內企業財報將陸續公布。美股方面，同樣進入科技股超級財報周，4月27日有星巴克、4月28 日有3M、高通、福特汽車、AMD、Alphabet。4月29日有微軟、推特、特斯拉、卡特比勒、默克藥廠、萬事達卡、波音、臉書、GE。4月30日有麥當勞、蘋果、亞馬遜、艾克森美孚，預期屆時財報數據將左右全球投資情緒與台股相關供應鏈表現。

台股法說會也在本周輪番上陣，包括旺宏、台郡、瑞儀、聯發科、聯電、精測、聯亞、譜瑞-KY、友達、敦泰、國票金、台達電、亞德客-KY、穩懋等。

法人表示，近期台股類股輪轉迅速的趨勢不變，且波動度仍可能維持較大幅度震盪，大盤指數雖然持穩，但是主攻的傳產龍頭籌碼散亂，過度激情有待冷卻，不過基本面確實優於預期，長線樂觀，第2季整體展望看升，建議稍安勿躁，逢低布局。