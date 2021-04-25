賣長榮、陽明股賺1,850萬 他曝買股4重點

這一波航運漲上天，不少投資人重押相關股票賺到上百萬甚至數千萬，羨煞一輩子領死薪水的上班族。有一位網友分享買股心得，提到自己從去年10月開始只買不賣，掃貨超過300張長榮、陽明股票，直到21日將手中股票全數出清，獲利逼近1,900萬，網看對帳單尖叫：「直呼太神了」，他說並非看壞後市，「單純覺得4月以來漲太多」，往後回檔整理再進場會留意4大重點。

PTT股板網友發文，從去年10月開始，買進長榮、陽明都是只買不賣，期間雖遇到股價回檔下跌，仍緊抱持股不為所動，攤開他的持股明細，陽明股票有100張、長榮持有200張，獲利分別為520萬和1,217萬，在長榮38元時，又加碼買進30張，獲利113萬，兩支股票在上周三全數賣掉，總共賺進1,850萬元。

他表示，在這時候出清，並非看壞航運股，「單純4月以來漲太多了，再加上電子被打的有點慘，如果之後回檔應該會再來操作一波」，之後買股會觀察以下4大重點：

1、美國疫情是否趨緩：美國疫情應該會逐漸控制，有助解決塞港，但仍需要一段時間。

2、台股電子類股回神：短線來看，傳產族群目前吸引大量資金流入等待獲利了結，如果沒有黑天鵝，電子發威時是下次的回檔和入手點。

3、運價：只要運價沒有大跌，基本上每一季EPS 6~8元都不意外，但如果油價狂飆或是運價大跌，獲利就可能不再亮麗，會反映在下一季。

4、散裝：如果散裝指數開始跌，也要小心陽明獲利被拖累。

po文一出，一票網友狂讚驚叫，「真是太神啦！」、「在台北市買一間房子了」、「能撐過1月那波下殺真的不簡單」、「魯夫都還沒成為航海王，你已經是了」、「好爽 可以買台千萬超跑了」、「期待你之後的標的文，小弟一定重壓」。

（中時新聞網 吳美觀）

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