台股萬七!除了中鋼 中小型股這樣買也OK

台股4/15站上萬七關卡後，一路氣勢如虹，雖然聽到居安思危提醒訊息，但股價上漲卻絲毫不受到影響，萬七以後台股還可以買嗎？可以買哪些族群？有什麼需要注意的？

這次助攻台股上萬七，基本上我們可以從兩大面向來討論，其一是台幣升值，其二則是通貨膨脹，先來談台幣升值。

自美國紓困以來，美元弱勢、外資流入兩者並進下，台幣一度升值超過28元，雖然央行努力穩匯，但還是無法抵擋美國意見，特別是在4/16台灣被美國財政部暗指為「匯率操縱國」後，台幣一路狂升，直接升破近期低點，以目前狀態來看，央行短期讓台幣回穩操作空間不大，這也表示，未來將會有更多資金湧入台灣，在台灣外匯相關規範中，外資在台資金，有一定比例需進行投資，短期可變現易流動的股票成為首選，這也成為台股持續攻高助力。

另一個面向則是通膨壓力，在全球紓困環境下，等同於每個政府都擁有一台印鈔機，想要多少印多少，超發貨幣勢必帶來通貨膨脹，接下來全球將面對原物料上漲危機，由上游開始逐漸擴展到下游，特別是台灣半導體類股毛利率偏低，在匯差及通膨壓力下，企業將面臨更大考驗。

綜觀上述背景，大盤還有機會再創新高，但個股內容將會由原本的半導體、科技產業開始移轉，傳產、原物料、中小型股將會成為新興焦點，但在此也要提醒大家，中小型股發動後的延續性都不高，切勿追高，獲利後需守好停損。相關概念股例如鋼鐵的中鋼、東鋼，塑化股台塑、華夏，以及食品股如泰山等，投資人也可以多加留意。

新聞來源：理財周刊、文：理周教育學苑 ‧ 方鈞

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