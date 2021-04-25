台積再度拉高資本支出 台積大聯盟後市旺

隨著全球晶圓代工業龍頭大廠台積電，宣布再拉高年度資本支出預算，持續擴增旗下成熟及先進製程產能，預料相關設備、原物料、耗材等「台積大聯盟」，後市有望水漲船高。

全球晶圓代工龍頭台積電(2330)於4/15舉行「2021年第一季法說會」，正式對外揭曉今年首季營運成果、第二季業績財測展望。

台積電首季財報雙率表現亮眼 但第二季營收可能季減1％

台積電公布第一季財報結果，儘管毛利率、營益率「雙率」較上一季度下滑，但皆順利達成財測高標；單季稅後純益1,396.9億元，季減2.2％，年增率19.40％，單季EPS 5.39元，為歷史次高。

台積電今年第一季營收129.20億美元，季增率1.90％，年增率達25.40％；以新台幣計算營收，第一季為3,624.10億元，季增率0.20％，年增率16.7％。

毛利率為52.40％，季減1.6個百分點，年增0.6個百分點；營益率41.50％，季減2個百分點，年增0.1個百分點；稅後純益為1,39609億元，季減2.20％，年增率達19.40％，單季EPS 5.39元。

旗下晶圓代工製程別各占公司整體營收比重方面，台積電第一季五奈米製程出貨占比，占整體晶圓銷售金額14％，七奈米占比35％，一六奈米占14％比重，二八奈米占比11％。

以終端應用平台別貢獻公司營運成長動能而言，台積電第一季成長動能主要來自於車用電子、高效運算、消費性電子、物聯網等應用領域，營收各別成長了31％、14％、11％、10％，智慧型手機則衰退11％。

有關台積電公布「第二季財測」部份，公司預估第二季營收將落於129億至132億美元間，計算基礎為新台幣28.4元兌一美元匯率，毛利率估為49.50％至51.50％，營業利益率預估38.50％至51.50％。與第一季營收129.20億美元相較下，第二季營收財測將落於季減1％至季增2％區間。

台積電因應市場需求成長 調高今年資本支出

台積電財務長黃仁昭表示，由於全球市場5G、高速運算(HPC)等應用趨勢持續推展，為因應未來市場需求的不斷成長，公司決定調高今年資本支出至300億美元。其中，80％將支出於三奈米、五奈米、七奈米等先進製程擴增產能，10％則用於先進封裝技術量產需求，10％則支出於特殊製程相關費用。

總裁魏哲家強調，5G、高效能運算(HPC)產業趨勢未來幾年的持續向前推展，將驅動全球對半導體應用技術的強勁需求。

同時，新冠肺炎疫情的大流行之下，也因而加速了各項終端應用板塊數位化進程。台積電因此決定，啟動大規模投資計畫，以超前部署、充分因應市場與客戶不斷成長的需求。

另外，台積電最新公布今年全年營收成長率預估達20％，優於前一次14％至16％水準，因第二季營收財測可能季減1％，由此可見，台積電下半年營收成長動能較先前預估為強，也呼應了新增20億美元年度資本支出的作法。

台積電成熟製程供應重心 優先滿足車用半導體客戶

同時，台積電也指出，後市晶圓代工成熟製程供應重心，將主要以優先滿足「車用電子」客戶為主。

晶圓代工廠世界先進董事長方略日前指出，今年全球汽車市場總出貨量，可望自去年的7,200萬輛，增加至7,700萬輛，每輛車所內含半導體價值，也將增加15％，車用半導體將成長24％左右。半導體整體需求非常強勁，晶圓代工產能將供不應求。

根據工研院產業科技國際策略發展所資料，全球車用半導體市場去年規模年減12.20％，但「先進駕駛輔助系統(ADAS)」半導體板塊，反而成長10.50％年增率。

電動車用晶片去年年成長率亦達10.60％；預估到2024年，全球車用電子半導體市場規模將可達639億美元，占全球半導體整體市場比重約10.80％，複合平均年成長率(CAGR)約9.30％。

台積電總裁魏哲家日前於1月中旬首季法說會上指出，全球汽車市場自2018年開始，表現相對其他電子產品終端應用市場明顯疲弱；去年全球汽車產業供應鏈，全年營運更因為受到COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)影響、衝擊，客戶於去年第三季時，因此持續降低拉貨需求，台積電直至去年第四季才開始感受到產業突然回溫現象。

成熟製程產能持續吃緊 2023年才有望紓解

魏哲家指出，汽車產業供應鏈上下游涵括範圍長，次產業差異化程度複雜，而台積電產能去年全年，因為其他終端應用領域的客戶需求強勁，因此呈現緊繃狀態。因此，短期間內由於汽車產業供應鏈市場需求快速反彈，產能供應緊繃的現象預料也將更為明顯。

台積電高層先前於1月下旬回覆媒體記者詢問相關問題時表示，「這對台積電公司是首要考量，我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

另一方面，也由於旗下成熟製程產能目前仍持續吃緊，台積電預估後市恐須待至2023年時，產能吃緊情況才有望因「新增產能」的開始上線量產，獲得有效紓解。

晶圓代工產能全球化布局策略 台灣仍為台積電生產重心

有關台積電晶圓代工產能全球化布局策略方面，台積電指出，公司目前生產基地全球化布局方針未變，美國亞利桑那州五奈米新設生產基地，現階段持續按計劃、符合進度進行建廠中。

有關中國南京廠方面，公司計畫擴大產能，以足額供貨客戶、滿足需求。另外，公司亦不排除於包含歐洲等地，台、美、中國以外的地區，前往投資設廠可能性，但目前仍以台灣為公司生產活動最重要重心區域。

另一方面，因台灣中南部仍持續苦於旱災、用水吃緊，台積電現階段將持續配合政府政策，進一步強化高效節水、循環使用的用水管理機制。

台積電預估今年生產活動水源使用方面，有望達成「用水無虞」重要營運目標。

持續優化「水資源供應管理」 台積電有信心安度今年水荒

有關市場眾所關心的「缺水」問題方面，台積電總裁魏哲家也於法說會上首度向外界說明。他表示，由於台灣去年降雨量較少，因此導致目前水情吃緊。為有效因應、安度此項營運挑戰，台積電早已為此可能衝擊情況，擬定好一套完整因應計劃，很早即成立涵括各面向的「企業風險管理系統」，且持續進行系統效能優化中，「水資源供應管理」即為其中一項。

由於台灣水情依舊吃緊，魏哲家表示，台積電針對不同程度的限水階段，皆準備有相應計畫，預期缺水問題，將不會對公司營運造成任何實質影響。

台積電強調，透過目前所努力實施的各項節水措施，積極配合政府的限水規劃政策，同時維持正常營運。台積電針對不同的限水階段，準備不同的因應計畫作業，也將繼續與政府、私人單位攜手合作，就節水、開發水資源等因應範疇共同努力。透過台積電全面化的「企業風險管理系統」，公司預期，台灣中南部現階段水情吃緊的缺水問題，並不會對後市營運造成任何重大、實質性影響。

千億美元資本支出計畫 台積電大聯盟後市暢可期

另外，有關市場法人關心的Q&A重點方面，大多以2021年至2023年，共計高達1,000億美元資本支出計畫為主。

台積電表示，由於較三個月前，感受到客戶更強烈的五奈米、三奈米先進製程代工需求，因此不僅增加今年度資本支出至300億美元，同時也宣布2021年至2023年高達1,000億美元的資本支出計畫。

因此，預期於台積電持續增加資本支出之下，有利台廠相關設備、原料、耗材的「台積電大聯盟」股後市。

新聞來源：理財周刊、文：李彥緯

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