輪漲衝關！下波主流 蘋概台積蓄勢吸金

金管會6月將為冷門股造市，近來許多長期不受市場資金青睞的傳產股，量能開始升溫，趁著原物料漲價與新台幣升值的資金行情，營造一波十年難得一見的冷門股翻漲行情，一時間各類股都出現強漲指標，股東數最多的中鋼強勢漲停，更讓萬民驚嘆人生難得一見。

這些十年磨一劍的冷門股籌碼安定，一旦滾量起漲往往呈倍數翻揚，而指標股表態也帶動同族群比價效應，過去難獲市場關愛的冷門股，如今價漲量增好不熱鬧。

蘋果新品發表適逢美股與亞股震盪回檔，吸引資金重返電子的效應延後，今年題材以AirTags(藍牙追蹤器)新生態系最in，採用UWB技術的AirTags可望朝解鎖Apple Car領域發展，強化蘋果系智慧家庭及AR領域，市場期待打造蘋果AirTags新生態系潛在商機大爆發，國內擁有UWB技術的IC設計廠，有機會吃到這塊商機大餅。

連續幾天電子成交量大幅萎縮，鋼鐵、航運等漲價題材股一路衝鋒，但台積電又回到600元以下的相對低位階，為下一階段台股創高衝關埋下伏筆，以今年台積電再度調升資本支出至300億美元歷史新高來看，相關供應鏈後市欲小不易。

電子、傳產、金融輪動有節奏，盤堅、溫漲、噴出量能露玄機，融資暴增、隔日沖過熱的個股短線降溫，但帶量突破整理區間的個股，很快成為強勢新主流。矽晶圓、面板、記憶體、塑化、造紙、紡織、鋼鐵、航運等各類漲價題材股，各擁利基水漲船高。

迭創新高的台股不必預設天花板，只要看清資金挪移籌碼消長的蹺蹺板，抓對輪動節奏，無論是搶搭強勢股順風車，或布局盤整的績優股守株待免，都可以游刃有餘。不過，加權指數站上萬七量能升溫，金管會主委黃天牧提醒：台股動能充沛、基本面有支撐，但仍應「注意風險，審慎投資」。

新聞來源：理財周刊、文：高適

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