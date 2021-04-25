台股鋼鐵航運夯 金融股好日子為何還不來？

今年台股延續去年的多頭走勢，包括存股族最青睞的金融股，也展開一波強勁的漲勢。

但在基本面復甦尚待確認，且大戶籌碼並未明顯歸隊下，現階段建議以搶反彈為主，靜待長線落底訊號出現。

今年台股延續去年優異的表現，加權指數一路攻克萬5、萬6到萬7，頻創歷史新高；其中電子股、傳產股都有不錯的漲幅，連去年表現差強人意的金融股，今年也啟動了補漲行情。

從基本面來看，金融股的補漲可說是理直氣壯。由於疫情緩解、經濟復甦，加上去年第1季基期偏低，全體金控公司今年第1季共大賺1920億元，不但創下單季新高，年增率更高達1.2倍。此外，整體金控去年全年稅後純益「才」3790億元，今年第1季就賺了去年的一半有餘。

在這1920億元中，以壽險業表現最佳。從稅後純益金額來看，前5大都是以壽險子公司貢獻獲利最高，尤其兩大龍頭富邦金（2881）與國泰金（2882）合計賺進千億元以上。主因都是投資國內外股、債市收益大增，另外，以往侵蝕壽險業投資收益的匯損問題，由於今年以來台幣匯率相對穩定，影響輕微，也有助於提升獲利。

不過，隨著國內壽險業的投資部位愈來愈高，行情波動影響獲利的程度也愈來愈大，難免影響獲利的穩定性。而且為了因應未來國際財務報導準則第17號（IFRS 17）的實施，壽險業現在就要開始檢視旗下保單產品、增提多項準備金，所以即使高獲利，對於追求穩定配息的存股族來說，未必是首選。

數據1〉Q1稅後純益大躍進

相對於壽險股，7家以銀行為主體的金控（如附表），是近幾年存股族比較青睞的標的。今年第1季獲利雖然已有好轉跡象，且年增率都很不錯，但到底有多好，還需要另一個數據幫忙驗證。

若將今年第1季稅後純益金額，與2012至19年、疫情發生前8年的第1季稅後純益平均值相比，應該是較客觀的評量方法。若今年數字高於平均值，可初步認定已回到疫情前的水準，反之則需要再加油。

若以此標準來檢視7家銀行金控，可發現除了兆豐金（2886），其他6家都已經達標，因此接下來需要繼續追蹤獲利狀況，最好連續3季都能回到平均值之上，才能代表獲利真正回穩。

基本面看似有好轉跡象，籌碼面呢？先看外資，比起去年在金融股的一路賣超，今年以來淨買超家數明顯較多，但除了中信金（2891）外，買超幅度仍不夠大，顯然外資也小心翼翼、謹慎布局。至於中信金，今年第1季在整體金控獲利排名第3，主因在於旗下壽險與銀行的業績都穩健成長，復甦動能較為明顯。

數據2〉大戶回補積極度

若以長線投資人會特別留意的「股權分散表」，也就是大戶的持股比率變化來看，除了國泰金與富邦金的大戶持股比率，已逐漸回到疫情發生前的水準，其他多數金控股，大戶回補並不積極。

以兆豐金為例，持股400張以上大戶的比率，從去年初的高峰約85％至86％，一路降到同年10月的80％附近，至今變化不大。甚至散戶最愛的玉山金（2884），近期大戶持股比率已降到67％左右，是10年來新低，且比起去年初的76％，還有一段差距。比較好的是中信金，大戶持股比率從去年最低的75．62％回升到79％左右，但也還沒回到疫情發生前的80％之上。

所以，從籌碼來看，外資雖有回補，但大戶的長線買盤還不明顯，因此現階段金融股可說「最壞情況已過，但好日子要等等」。反映在近期的操作，最好是以技術面搭配外資、法人籌碼，高出低進賺差價為主。

例如，前面提到獲利已經逐漸恢復水準，但股價淨值比仍不高的銀行金控，或是受惠於股市成交量大增的證券股；也可以選擇涵蓋金融主要權值股的ETF──元大MSCI金融（0055）為布局標的。

至於長線投資人，則需要繼續留意獲利狀況與大戶籌碼的變化，並且參考各家公布的股利政策。以目前已經公布的股利政策與過往的配息狀況來看，群益期（6024）每年的獲利與配息都很穩健，較不受行情波動的影響，是值得留意的投資標的，最好趁著股價回檔、現金殖利率走高時分批加碼。

文章來源：今周刊；文：唐祖貽

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