10檔金融補漲股法人青睞 最愛中信金

截至4月23日為止，2021年來金融股漲幅為14.18％，落後台股加權股價指數的17.43％，但由於不少金融股2020年獲利大賺，且第一季獲利成長率大爆發，近日明顯獲得三大法人、尤其外資青睞，法人近周除買超二檔壽險金控股，受法人青睞的標的已外擴到漲幅落後的金融股。

根據Cmoney資料顯示，至23日止，近五日三大法人買超前三名金融股，分別為中信金、富邦金及國泰金，三大法人對中信金和國泰金還同步買超。此外，法人買超金融股排行榜中，更出現不少漲幅落後大盤、甚至金融股指數漲幅的個股，包括：彰銀、台新金、臺企銀、永豐金、華南金、中壽、遠東銀、合庫金、玉山金、兆豐金。

不願意具名的基金經理人表示，國內基金經理人著墨在金融股資金比率相對低，因此，金融股此波漲勢，主要靠外資、中實戶及散戶的力量，很明顯的，外資近期開始回補金融股，大力買超的個股如中信金、元大金、開發金、永豐金等，外資買超張數甚至超過對富邦金及國泰金。

投信法人也說，當台股加權股價指數來到萬七之後，進入了驚驚漲格局，以投資價值或中長期投資的觀念來看，買進現金股息殖利率高、股價淨值比低、股價漲幅小於大盤的金融股，投資風險不大，尤其有些金控營運明顯轉佳。像開發金、華南金第一季獲利年增率由負轉正；國泰金、富邦金、兆豐金、日盛金、元大金及國票金，第一季獲利年增率也都倍增。

元大金融ETF研究團隊指出，金融股股價雖受疫情影響，但由於金融市場強勁反彈，受惠市場熱絡，壽險公司旗下資金部位大又善操作，證券業務量大者，都明顯受惠，因此，壽險與證券為主的六家金控，獲利皆翻倍，多家金控獲利創新高紀錄。如果疫情能減緩受控，景氣復甦順利，預期銀行業務也將逐漸回溫，中長線看好，即使已出現一段漲幅仍建議可分批布局。

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