傳產股熬出頭 年輕人搶當「鋼鐵人」

近來傳產族群人氣爆棚，10年前股民最愛存股的中鋼更上演噴出行情，「大牛股」瞬間變成「蠻牛」，有資深營業員觀察到，多名逾10年沒交易的靜止戶突然現身，趁機出清手上中鋼持股，換不少年輕人搶當「鋼鐵人」。

國際鐵礦近期漲勢凌厲，帶動鋼鐵族群大波段行情，在資金大舉進駐推升下，龍頭指標股中鋼4月以來漲幅高達47.1%，股價一度見到4字頭，22日單日成交量更爆出54萬張天量，周量也來到193萬張，均創下歷年之最。

依據集保結算所統計資料，近10年全台股民的庫存排行榜中，中鋼名列第一，從持股人數來看，持有中鋼仟股以上的股民從2011年的72萬人，成長至2020年的73 萬人，目前中鋼股東已來到110萬人，換算下來，每10名股民中就有一人持有中鋼股票。

有25年資歷的營業員觀察到，最近接到好多超過10 年沒有交易的客戶的電話，也有不少突然出現在營業廳，全都是要來出清手中持有多年傳產股，包括中鋼、台塑、台泥等大型股，尤其過去這些投資人最愛存股配息的中鋼陳年老股東最多。

券商說，以中鋼為例，近10年來股價一直壓在30元以下，2015年甚至跌破2字頭，最低見到16.75元，在2012年前進場的套牢居多。這些有資產的靜止戶多年來大多是長期只領股息的陳年老股東，近10年來幾乎沒有再進出買賣股票。

最近傳產股大漲後，這些靜止戶重出江湖，中鋼在4月22日更一舉衝破4字頭，最高來到41.95元，創下12年多來新高價；不少中鋼陳年老股東好不容易盼到獲利，開心直衝券商營業大廳，把手上持股出清，順便整理戶頭，開立電子交易戶，一時間讓號子又變得熱鬧起來了。

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