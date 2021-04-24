鋼鐵、航運都飆了 下一波噴發股輪到誰？

台股持續再創歷史新高，重現30年前的股市榮景，對許多投資人來講，這如同夢一般的行情，好像來的有點不真實，台灣經濟有那麼好嗎？股票是不是漲的有點過度誇張，後續還會持續向上漲嗎？筆者認為，其實一點也不誇張，只是還台股一個公道而已，為什麼？過去二十年全球資金只想西進往大陸發展，總想著大陸市場大、發展好，人才、資金全往大陸跑，造就陸股動輒數百倍本益比奇異現象。

中國大陸的崛起，吸引了全球資金西進布局，包含台資都掀起一陣西進潮，台股在缺乏資金動能，長期維持低本益比、高殖利率的股價，正所謂「十年河東十年河西」，中美貿易戰之後，全球資金中美貿易戰之後，敲醒了全球企業再平衡的警鐘，跨國企業開始重新思考全球化的布局，在各項政經因素下，台灣成為跨國企業在亞洲布局的首選，加上台資企業鮭魚返鄉，資金動能重回台灣市場，長期維持低本益比、高殖利率的台股，終於一反冤屈。

從殖利率的角度觀察，美國標普500企業平均殖利率只有1.4％，台股即使漲到17200點，平均殖利率仍有2.6％左右，相對於美股更有投資價值，另外從技術面來看，台股2月以來形成一個三角盤整區間，突破之後，理論漲幅滿足點約在17500點左右，指數仍有上漲空間；最後觀察籌碼面，去年3月以來台股不斷向上創新高，外資卻逆勢賣超5397億，台股這波行情明顯是由散戶所拉抬，散戶投資人買賣股票很容易受到行情的影響，大量的散戶在市場上進出，很容易造成指數大幅度的上下波動。

整體來看，台股基本面、技術面都毫無敗筆，資金行情仍在，股市中、長線偏多，惟周四爆歷史天量收黑下跌，未來5個交易日內，指數如果無法重新站上17250之上，後續恐出現較明顯的修正，投資人不得不提防。

指數雖然可能出現明顯的修正，但中、長期偏多，修正也不失為一個好買點，近期盤面上的焦點都在航運、鋼鐵、水泥等傳產類股上，這些傳產類股上漲主要的原因都是在於「通膨」，也就是原物料上漲，傳產類股報價跟著往上揚，帶動類股族群基本面好轉，但這些類股短線上漲幅都已高，後續雖然仍看漲，進場追價風險也高，在多頭續航下，類股會輪動在不同的類股族群上，資金遲早會轉向其他類股族群，就像從去年底開始的電動車、半導體、航運到鋼鐵，與其追價漲幅過高的類股族群，不如預先布局下一波資金的方向。

「漲價」題材發酵下，記憶體族群也蠢蠢欲動，準備向上攻高，市場研調機構報告，今年全球疫情發展仍有不確定性，讓NB需求未減，DRAM及NAND Flash價格均看漲，除了上游華邦電、南亞科、旺宏獲利看漲外，下游記憶體模組廠威剛、宇瞻、創見、十銓、品安雨露均霑，今年都有不錯的獲利表現；群聯NAND Flash IC設計廠，去年大賺44元EPS，今天三月營收寫下歷史單月次高，Q1營收再創歷史新高；力成，記憶體封測廠，Q1營收榮登歷史次高，基本面好轉，帶動股價同步轉強，資金悄悄轉向記憶體族群，在這眾多記憶體相關類股中，那些較值得投資人注意！

在這些記憶體族中，總和基本面與技術面，筆者比較建議群聯、力成與華邦電，首先群聯的部分，本季NAND Flash控制IC報價再度調升20～30％，帶動群聯3月營收改寫歷史新高，此外，群聯大力耕耘資料中心、雲端、工控及車用等新興客戶，這些高毛利產品，將提有效提升群聯的獲利能力，技術面，股價近期突破500元整數關卡，周四收大盤影響拉回，但仍站在500元整數關卡之上，拉回反而是好買點。

力成記憶體封測廠，今年DRAM及NAND Flash強勁的需求帶度下，上游記憶體廠已提升產能利用率至滿載投片，力成承接美光、英特爾、鎧俠、威騰等記憶體封測訂單同步受惠，營運能見度已到下半年，股價不受周四大盤影響，維持在110元整數關卡之上，觀察下周如果股價仍在110之上有明顯的支撐，就是不錯的買點。

華邦電DRAM三大原廠產能吃緊，市場仍處供不應求情況，主流容量月均價漲近7%，預計這波記憶體供不應求的態勢至少延續至下半年，記憶體市場需求強勁，華邦電產能維持滿載，3月營收創單月歷史新高，今年營收獲利可望持續走揚，股價突破前波壓力區後，目前正回測35元整數關卡，下周股價若能堅守在35元之上，也不失為一個好買點。

（分析師何基鼎）

（中時新聞網 吳美觀）

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