航海股下殺!內行人：PTT股板透警訊?!

這一波航運股飆漲，全民搶當航海王瘋狂淘金，帶動PTT股板相關討論度爆棚，發文數量跳增好幾倍直逼1月GG（台積電）文，有網友認為，某一檔文章爆多是否要小心某股票，有老手回應，「GG文變少了，知道該怎麼做了吧！」

周五（23日）台股資金轉戰電子，航運股人氣稍降溫，早盤股價開高後隨即下殺，盤中再度上沖下洗、多空激戰，終場收盤近20檔重挫，四維航甚至殺到跌停，僅陽明和慧洋兩檔收紅。指標股長榮下跌4.1%至69.9元、萬海重挫4.4%至82元、陽明小漲1.3%至60.4元。

宏遠投顧副總經理陳國清指出，航運族群漲多拉回，屬於正常現象，急漲急跌的洗盤，不會整理太久，待第1季財報與4月營收公布，籌碼清洗告一段落，股價有望再向上攻堅。他認為，投資人在操作上挑選今年每股盈餘有機會超過20元的長榮、陽明、萬海等，只有三雄股價走高，其餘漲價股才敢漲，因為股價會有倫理及比價效應。

法人也提醒，股價漲時重勢、跌時重質，航運股漲多面臨回檔修正，投資人可趁機撿錯殺股，好公司跌下來就是找買點，如慧洋KY、台航等，至於營收獲利不佳的公司別急著搶進。

近期航運狂漲帶動PTT股板瞬間相關討論熱度大增，直逼1月GG（台積電）文，有人擔憂這類文章一多是否為出清股票的訊號，po文一出再度引爆兩派口水戰，贊同的網友認為，「GG最近被嫌的垃圾不如 知道該怎麼做了吧」、「人多的地方不要去啊」、「股版人氣第一 就真的要小心了」、「是阿，看看這幾天的長榮」、「出現口號時就要小心了 甚麼天國一輝 買茂迪開奧迪」。

但航運股鐵粉也回嗆，「航運都喊多久，陽明28元航海王就喊了」、「趕快空阿」、「本來就沒有永遠在漲的，很奇怪嗎?」、「發這種文 一看94韭菜」、「感謝空軍信心加持」、「是你買進了以後大家要開始小心」。