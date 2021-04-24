老謝：當沖火熱 像是一個超級大賭場

台股22日開高走低，上市櫃震出7675億歷史天量，其中逾4800億是當沖交易量，引發市場關注。

對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，台股當沖火熱，就像超級大賭場，政府是抽頭莊家，首季就抽到559億元的稅太好賺了，這些年很多人希望靠當沖致富，但聽說很多人沖了兩三個月就輸光，他認為，面對當沖巨量，財政部及金管會應正視這數字背後隱藏的問題。

台股站上萬七，投資人追價心驚膽跳，採取打帶跑方式操作，「隔日沖」、「當日沖」及「有賺馬上沖」的三沖客湧現，22日上市櫃當沖交易金額4847億元創下史上新高。

謝金河在臉書發文指出，他記得1987年台股剛上千點，成交量超過10億就算天量，在1985年十信風暴前後，市場一天成交2億已算是天量，後來成交量逾千億成了常態，4月以來，有9個交易日逾4000億以上，大家也覺得不可思議，現在跑出一個7675億元，很多人看到驚人天量，嚇得拔腿就跑，大家都覺得台股可能要崩潰了，趕緊把持股出清。

他說，這個當沖量浮現出來的問題，似乎值得大家來檢討面對。小英政府上任後，為了提振股市，在2017年4月26日通過當沖降稅，稅率從千分之三減半，當沖逐漸活絡，2016年當沖占市場比重9.63%，17年上升至18.67%，18年到28.9%，19年到26.26%，去年上升31.04%，如果用周四（22日）的4847億來算，當沖交易占比重63.15%，這絕對不是一個正常現象。

「當沖火熱，股市投資的味道漸稀，反而變得像是一個超級大賭場。」謝金河認為，政府像是抽頭的莊家，去年證交稅收高達899億，今年第一季就抽到559億元的稅，這個抽頭實在太好賺了。這些年，很多人以小搏大，希望靠當沖致富，但聽說很多人沖了兩三個月就輸光了。現在當沖這麼熱，還需要稅負減半的獎勵嗎？這個當沖降稅在今年底前結束，還要再延續？

他說，過去幾十年來，他常常呼籲政府要對長期投資者減稅，例如，一家公司股票若持股逾5年或10年，應該可以得到稅負的減免，但政府卻反向對當沖投機客租稅減半，對長期投資者課重稅，這個失衡景象，在台股出現7657億天量，4847億當沖巨量的時候，財政部及金管會應正視，而且，蘇院長及蔡總統也要注意這個數字背後隱藏的問題！

(中時 吳美觀)

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