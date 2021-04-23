收盤九千金！台股新紀錄

聯發科登高一呼＋富邦媒亮燈漲停

半導體三雄台積電、聯發科及聯電23日同步展開彈升，尤其聯發科登高一呼，股價收盤站穩千金，台股首見收盤價九千金的盛況，配合電商龍頭富邦媒狂飆100元攻上漲停1,100元，攀升為台股第六高股，高價電子股扮演推升台股完美擺脫美股下跌的陰影，並以大漲203點、指數剛好收在17,300點的重要功臣。

傳產股因22日爆歷史天量後下殺，引發市場居高思危，23日獲利回吐賣壓持續出籠，兩大指標股中鋼及長榮都明顯拉回整理，分別跌逾2％、4％，近來漲幅頗大的傳產龍頭權值股台塑、台化、台泥、亞泥，以及萬海、豐泰、大成、統一、遠東新、長榮航等，也齊步拉回。

不過，以電子股居多數的千金股，則合體上演彈升行情，包括股后矽力-KY、信驊、亞德客-KY及聯發科等，股價都飆漲5～6％以上，富邦媒獲得外資連13日買超，合計買超453張，股價一舉攻上漲停，九千金到位，點火拉攏市場人氣，大盤一舉收復所有短中長期均線。

華南投顧董事長儲祥生及日盛投顧總經理鍾國忠都認為，由於傳產股近來漲幅較大，技術面乖離過大，成交值占比衝破四成，在資金過度集中傳產股下，造成電子股成交占比拉回到五成以下，但隨著電子股、高價股近來拉回整理後，市場資金蹺蹺板，再度從傳產回流至電子股。

儲祥生指出，近來不只是傳產原物料漲價漲不停，連電子晶圓製造、面板、矽晶圓、記憶體、微控制器（MCU）、趨動IC、電源管理IC等，全面都是缺缺缺，目前市場傳出所有的消息都是好消息，預期5月初到10日公布的4月營收表現會相當亮眼，值得期待。

鍾國忠表示，電子股未來走勢要留意下周美國重量級財報公布，包括蘋果、特斯拉等財報公布數字及展望，若財報展望佳，有機會延續電子漲勢。整體來看，由於下周只有四個交易日，4月30日有五一勞動節補假休市，接下來進入5月也要留意報稅賣股壓力，對高價股影響程度較大。