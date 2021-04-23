15檔估值低 外資搶

台股高檔震盪，資金呈現蹺蹺板，電子、傳產、金融三大族群輪動，投資專家指出，選股可留意第一季獲利成長，且股價估值較低又有高殖利率題材，加上外資著墨個股，包括京元電子、南茂、英業達、正隆、永豐金等15檔，配合第二季營展望優，股價可望領航續漲。

時序即將進入4月營收及第一季財報公告期（分別為5月10日及14日），市場聚焦營收、財報表現，統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生及日盛投顧總經理鍾國忠，都樂觀看待4月上市櫃公司營收及第一季財報大幅成長，若個股第二季營運續旺更值得留意。

外資本周回頭加碼買超台股近64億，後續動向值得參考。篩選第一季營收年增、本益比在7～17倍之間、現金殖利率4～7％以上、外資周買超逾3千張，計有京元電子、南茂、英業達、正隆、永豐金、廣達、元太、欣陸、欣銓、達欣工、冠德、遠東新、技嘉、日電貿、益登等15檔，多分散在電子及傳產績優股。

鍾國忠指出，目前是上市櫃召開董事會及股東會旺季，高殖利率題材是市場關注焦點之一，再者近來物價蠢蠢欲動，在低利率時代下，高殖利率是投資重要參考指標；黎方國也認為，上述公司中，許多個股均是產業前景佳、殖利率高且外資加碼，是現階段不錯的投資標的。

京元電子第一季營收76.31億元，季增及年增都在一成上下，法人解讀已走出華為禁令，估計單季獲利超過8.5億，近來接獲大客戶訂單，第二季營運可望持續向上，全年上看300億元，本周獲外資狂敲2.36萬多張。

英業達、廣達及技嘉等是高殖利率股常勝軍，受惠疫情下遠距辦公需求增，業績及獲利同步攀升。英業達NB需求持續看上，第二季將較首季增溫；廣達董事長林百里日前表示NB需求非常好，法人推估今年在NB及伺服器等出貨成長帶動下，今年EPS有機會優於去年6.57元創新高。

原物料族群的正隆、遠東新及具有抗通膨的資產股，如欣陸、達欣工、冠德等，具業績、高殖利率等題材，也均獲得外資青睞。