4月23日一分鐘強弱勢股
4月23日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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福壽(1219)
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10.00
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黃豆及玉米期貨價格飆漲，產品價格調漲反映到股價趨勢
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矽統(2363)
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10.00
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隱含現金殖利率高達7％以上，外資單日敲進逾萬張股票
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宏達電(2498)
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10.00
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於高雄打造國內首座5G獨立組網專網，外資連2日買超
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富邦媒(8454)
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10.00
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進入母親節檔期，法人預期整題業績可較去年成長一成以上
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合晶(6182)
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10.00
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矽晶圓訂單需求超過產能，供給缺口逐步擴大利於價格調漲
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九暘(8040)
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10.00
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IC設計股受老大哥聯發科站上千元激勵，出現族群性攻勢
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品安(8088)
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10.00
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新熱門加密貨幣「奇亞幣」掀起硬碟囤購熱潮，概念股強彈
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群聯(8299)
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10.00
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因應原物料價格上漲，23日宣布新訂單價格全面調漲
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偉詮電(2436)
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9.97
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4月起全線產品漲價15%以上，且不排除後續再調漲可能
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宇瞻(8271)
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9.97
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客戶拉貨及下單力道強勁，首季每股盈餘達1.23元
製表：柯宗沅
4月23日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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四維航(5608)
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10.00
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遭列處置股票後量能急凍，儘管有法人撐盤仍由高點拉回
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金麗科(3228)
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9.86
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伴隨地緣政治風險上升，資金出現撤離潮，股價攔腰對折
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福華(8085)
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9.83
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重挫跌破月線後觸發停損機制，進一步激化賣壓放大
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先進光(3362)
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9.62
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技術面M頭成形，股價同時跌破上升趨勢線與頸線支撐
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亞航(2630)
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8.72
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公布自結首季獲利2,400萬元，年增211％，反成利多出盡
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中櫃(2613)
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8.60
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高檔面臨外資籌碼調節，價跌量縮，回測5日均線支撐
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官田鋼(2017)
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7.94
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短線資金重回電子股，加上受分盤交易影響，高位回落
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億泰(1616)
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7.69
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早盤創近13年新高後獲利了結賣壓出籠，單日振幅高達17.19％
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正德(2641)
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7.62
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公佈自結3月獲利僅909萬元，較去年同期呈雙位數衰退
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台航(2617)
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7.43
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航運股漲多休息，法人連兩日合計賣超2,866張，回測5日均線
製表：柯宗沅
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