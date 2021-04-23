4月23日一分鐘強弱勢股

4月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

福壽(1219)

10.00

黃豆及玉米期貨價格飆漲，產品價格調漲反映到股價趨勢

矽統(2363)

10.00

隱含現金殖利率高達7％以上，外資單日敲進逾萬張股票

宏達電(2498)

10.00

於高雄打造國內首座5G獨立組網專網，外資連2日買超

富邦媒(8454)

10.00

進入母親節檔期，法人預期整題業績可較去年成長一成以上

合晶(6182)

10.00

矽晶圓訂單需求超過產能，供給缺口逐步擴大利於價格調漲

九暘(8040)

10.00

IC設計股受老大哥聯發科站上千元激勵，出現族群性攻勢

品安(8088)

10.00

新熱門加密貨幣「奇亞幣」掀起硬碟囤購熱潮，概念股強彈

群聯(8299)

10.00

因應原物料價格上漲，23日宣布新訂單價格全面調漲

偉詮電(2436)

9.97

4月起全線產品漲價15%以上，且不排除後續再調漲可能

宇瞻(8271)

9.97

客戶拉貨及下單力道強勁，首季每股盈餘達1.23元

製表：柯宗沅

4月23日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

四維航(5608)

10.00

遭列處置股票後量能急凍，儘管有法人撐盤仍由高點拉回

金麗科(3228)

9.86

伴隨地緣政治風險上升，資金出現撤離潮，股價攔腰對折

福華(8085)

9.83

重挫跌破月線後觸發停損機制，進一步激化賣壓放大

先進光(3362)

9.62

技術面M頭成形，股價同時跌破上升趨勢線與頸線支撐

亞航(2630)

8.72

公布自結首季獲利2,400萬元，年增211％，反成利多出盡

中櫃(2613)

8.60

高檔面臨外資籌碼調節，價跌量縮，回測5日均線支撐

官田鋼(2017)

7.94

短線資金重回電子股，加上受分盤交易影響，高位回落

億泰(1616)

7.69

早盤創近13年新高後獲利了結賣壓出籠，單日振幅高達17.19％

正德(2641)

7.62

公佈自結3月獲利僅909萬元，較去年同期呈雙位數衰退

台航(2617)

7.43

航運股漲多休息，法人連兩日合計賣超2,866張，回測5日均線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組