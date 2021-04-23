外資買超190億 電子笑 台股登高17,300

外資買超190億 3大法人買超台股211億

外資等3大法人周五（4/23）同步偏多，合計買超台股211.51億元。包括外資與陸資買超190.75億元；投信法人買超1.39億元與自營商買超19.36億元。

令人訝異與驚奇者，係外資竟能在周四美股道瓊、標普、那斯達克與費半等四大指數數同步大跌下，竟還加碼買超台股，顯示對台股在萬七高檔的認同與肯定。

（工商時報 數位編輯）

台積電尾盤急拉 台股大漲203點收復17300點

台股昨天在航運、鋼鐵股大幅震盪下，爆出新台幣6523.88億元新天量，今天不畏美股收跌依然震盪走高，收在最高點17300.27點，大漲203.3點，成交值4542.63億元。

台股今天大漲使得本週上漲141.46點；8大類股漲跌互見，機電、造紙、營建、金融類股上漲，泥窯、食品、塑化、紡織類股下跌。

台積電尾盤急拉，收在602元，上漲1.86%，帶動台股收高。大立光、鴻海分別漲1.64%、1.28%。

（中央社）

台積電站回600元 電子股全面翻紅 台股收漲203點

台北股市今（23日）一甩昨爆量殺黑的陰霾，市場資金從傳產類回到電子股，在3大權值股包括台積電、聯發科及聯電拉尾盤上漲1.8至5.18%不等帶動下，終場上漲203.30點，收在17300.27點，成功收復5日線，成交量為4542.63億。

台股以17117.49點開出，小漲20.52點，但開盤不到10鐘即出現震盪，靠著權值股拉抬隨即翻紅漲逾50點，並持續走揚，台積電以小漲1元592元開出，即使開盤時出現震盪殺到590，但反彈後走高，收盤站上今日最高602元，重返600元大關，漲幅1.82%。

疲軟許久的電子與半導體類股全面翻紅，權值股鴻海、聯電與聯發科扮演撐盤要角，鴻海漲1.5元（或1.28%）收在119元，聯發科上漲51元（或5.18%）至1035元，聯電大漲2.2元（或4.01%）至57元，帶動大盤走揚，面板雙虎友達漲逾3%至28.85元，群創漲近3%至27.75元。

由於資金重返電子股，近期異軍突起的鋼鐵、航運類則出現回檔，中鋼下跌0.80元（或2.06%）至38.1元，航運三雄僅陽明收紅，長榮受到重創跌幅逾4%，收在69.90元，萬海跌3.80收在82元，陽明小漲1.34%至60.40元。

（中時新聞網 郭宜欣）

晶圓雙雄衝 電子睡獅猛醒 台股返17,300

護國神山台積電睡獅猛醒，今開高震盪走高，終場上漲11元，連續收復600元大關、5日線與月線，報602元；另外，聯電在晶圓代工報價持續看漲下，吸引法人加碼意願不減，也呈開高走高榮景。盤勢在晶圓雙雄領軍攻高之下，電子股普遍回神，致大盤同樣開高震盪登高。

終場指數大漲203.3點，收復5日線，17,100點、17,200點與17,300點，報17,300.27點，漲幅1.19%，成交4,542.63億元。與上周收盤指數比較，本周雖爆出天量，單周仍上漲141點。

電子股周五多呈普天同慶大漲榮面，顯示昨日爆出逾6千億元天量後，已有大部分資金往電子族群大挪移，而電子股短線的成交總值再度逾大盤整體成交值的6成，也顯示短多人氣、資金的確往電子靠攏。不過，低價傳產股在整理格局中，仍有強者恆強標的，係大盤欲小不易主因。

包括半導體（含封測與設備）、矽晶圓、IC設計、PCB、LED、MOSFET、被動元件、顯卡、DRAM與車用電子概念等，今多強彈，顯示前波電子股適度整理，與傳產股近期狂飆已過熱下，市場資金已有默契予換手輪動。但傳產股仍有威致、申豐、福壽、慧洋-KY、正隆、寶隆、泰豐與鑫永銓等大漲，顯示短期傳產股齊漲榮景近尾聲，取而代之係個股依題材領先盤勢發展格局。

業內人士指出，群聯、台勝科等電子股今傳來旗下產品將上漲，使該兩股強勢登頂；另外，被動元件龍頭國巨傳來首季EPS逾10元，使該股短多蠢動，有機會把5日線與月線之交叉予扭轉向上，值密切追蹤。顯示短線只要具題材，由公營法人等國家隊醞釀的「520」行情，或超前展開部署，不宜輕忽。

櫃買市場方面，短線生技、化學、鋼鐵、航運與觀光等類股指數雖都拉回，但半導體、光電、電腦、網通、零組件、電通及資服等科技股幾全面強彈，使電子類股指數報復性反彈，加上營建、紡纖與電機等族群也力挺多方，使盤勢開高走高，終場指數大漲1.86%，報210.84點，成交888.05億元。

亞股方面，日本、新加坡、菲律賓、越南與泰國等市場，目前暫報下挫；南韓、大陸滬深300指數、澳洲、香港、印度、馬來西亞與印尼等股市，暫報臉色紅潤。美電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2,000等4大期指，目前都暫報紅光滿面。

延伸閱讀

面板、IC設計回神猛攻 55檔攻高拍紅燈

小心！勞退金遺產 被銀行要求償債

免稅成空！561萬保險金被課遺產稅3關鍵

航運股豬羊變色？分析師揭勝負關鍵

4/23盤中焦點股 重點摘要