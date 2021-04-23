面板、IC設計回神猛攻 55檔攻高拍紅燈

台股今（23日）加權股價指數收盤報17,300.27點，漲203.3點，漲幅1.19％，成交量為4,542.63億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有飛宏、福壽、 合晶、尚茂等55檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅9％以上的有25檔，前10名有飛宏 (2457)、福壽 (1219)、喬鼎 (3057)、矽統 (2363)、宏達電 (2498)、富邦媒 (8454)、銘鈺 (4545)、偉詮電 (2436)、宇瞻 (8271)、瀚荃 (8103)以上皆漲停，另還有14檔個股漲停。

今日有28檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名為四維航 (5608)、倫飛 (2364)以上跌停，另還有亞航 (2630)、中櫃 (2613)、官田鋼 (2017)、億泰 (1616)、台航 (2617)、華豐 (2109)、世芯-KY (3661)、榮運 (2607)。

上市成交量前10名個股依序為長榮 (2603)、彩晶 (6116)、群創 (3481)、聯電 (2303)、陽明 (2609)、華航 (2610)、友達 (2409)、中鋼 (2002)、長榮航 (2618)、開發金 (2883)。

上櫃有36檔9％以上漲幅，漲幅前10名為合晶 (6182)、尚茂 (8291)、品安 (8088)、群聯 (8299)、先益 (3531)、九暘 (8040)、太欣 (5302)、尼克森 (3317)、笙泉 (3122)、鉅橡 (8074)上皆漲停，另還有21檔漲停個股。

今日上櫃有9檔股票有6％以上的跌幅，跌幅前10名依序為富強 (5102)、得利影 (6144)、金麗科 (3228)、福華 (8085)以上4檔跌停，先進光 (3362)、亞都 (5703)、正德 (2641)、勝昱 (4304)、台生材 (6649)、慶騰 (4534)。

上櫃成交量前10名為合晶 (6182)、富喬 (1815)、威剛 (3260)、中美晶 (5483)、建達 (6118)、漢磊 (3707)、宏遠證 (6015)、品安 (8088)、元太 (8069)、力麒 (5512)。

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