京元電展望佳 股漲逾4％拚站穩17年高價

測試大廠京元電子（2449）受惠訂單需求暢旺，2021年3月、首季營收分創歷史新高及次高佳績，在產能全線滿載及測試代工價格調漲帶動下，法人看好第二季營收可望持續成長，挑戰新高紀錄，今年營運成長樂觀。

京元電股價自去年11月起一路震盪走升，昨（22）日觸及45.35元、創2004年4月底以來近17年高點，惟終場跟隨大盤殺低下跌2.15％、收於43.3元，今日開高穩揚逾4％，最高上漲4.62％至45.3元，領漲封測族群。三大法人本周迄今持續買超達8,071張。

京元電遭逢華為禁令升級衝擊，去年下半年營運動能轉弱。不過，在台系主要客戶挹注增加、美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長下，受惠5G、驅動IC、網通、CMOS影像感測器（CIS）等產品測試需求暢旺，有效填補華為訂單缺口，今年首季營運已擺脫衝擊。

京元電3月自結合併營收26.66億元，月增10.86％、年增7.05％，刷新歷史新高。累計首季合併營收76.3億元，季增達10％、年增8.99％，改寫歷史次高。法人指出，主因5G及WiFi6等規格升級需求強勁，搭配的電源管理及射頻IC規格同步升級，使測試需求持續暢旺。

展望後市，由於訂單需求暢旺使測試產能供給吃緊，後段測試廠除調漲每小時測試價格因應，並將過往給予優惠的測試介面成本轉嫁給客戶自行吸收。在稼動率持穩高檔、價格趨勢轉佳及成本有效移轉下，法人看好京元電第二季營收有望創高、獲利亦可望顯著提升。

京元電今年台灣資本支出達69.89億元，加計蘇州京隆等子公司資本支出約23.9億元後，合計今年資本支出將達93.79億元，年增約10％。董事長李金恭日前表示，來自5G相關測試訂單需求熱絡，對今年營運成長樂觀看待。

（時報資訊 林資傑）