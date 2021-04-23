4/23盤中焦點股 重點摘要

今（4/23）日熱門焦點股如下：

（1）傳產股大換手後 21檔震盪趨堅

昨日台股爆逾6千億歷史天量，在低價傳產股大換手後，市場資金今明顯轉進電子股暫做避風港停泊，不過，市場資金短線輪動快速，迄午盤仍有21檔傳股自立自強，係強者恆強的參考指標，值得追蹤。

這21檔股票，包括航運股的陽明、慧洋-KY；鋼鐵股的威致、新光鋼與第一銅；造紙股的榮成、正隆、士紙、寶隆與永豐餘；橡膠股的申豐、南帝、泰豐與鑫永銓；食品股的福壽、福懋油與興泰；電機股的利奇、亞德客-KY、樂士與永冠-KY。（工商時報 數位編輯）

（2）台勝科矽晶圓報價擬大漲 股價攻頂

矽晶圓廠商台勝科今傳來擬把旗下8吋與12吋晶圓報價調高，使該股開高登高，盤中強勢攻頂，報196.5元，大漲9.78%，表現出色。

台勝科的強勢演出，同步激勵矽晶圓族群，包括環球晶、中美晶、合晶、嘉晶等都大漲，即便漢磊股的漲幅最小，也有1.64%，整體族群的波段攻勢，值持續注意。

目前看起來，矽晶圓供不應求窘境，可能往下半年延燒，使台勝科營收與獲利成長不宜小覷。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.國巨(2327)：首季獲利豐收，EPS 10.17元，開盤後大步走高逾4%。

2.凱美(2375)：跟隨國巨母雞大漲腳步，多方攻回5日線，上漲3%以上。

3.日電貿(3090)：天天被客戶追貨，訂單能見度佳，低檔買盤積極，股價上彈3%。

4.福懋(1434)：輪胎簾布啟動漲價，三大法人昨日齊買超合計達1500張，股價上揚2%拚回33元。

5.中工(2515)：外資連買超5日合計逾1.6萬張，買盤爆發量價齊揚，今早來到11.8元，創2011年2月以來新高價。

6.富邦媒(8454)：迎接母親節購物高峰，業績可望再衝一波，多方守穩千元之上，早盤上漲1%。

7.長興(1717)：首季業績受期待，昨日回檔到38元附近買單隨即進場，反彈超過3%。

8.元太(8069)：疫後需求及電子紙模組客戶增，新竹擴4新產線，早盤上攻漲逾6%，突破前高。

9.同欣電(6271)：Q1獲利登同期高，每股賺2.68元，股價走揚逾2%。

10.聯電(2303)：接單滿到年底，營收季季看高，晨盤上漲逾4%。

11.旺宏(2337)：NOR Flash漲風續吹，營運看旺到下半年，早盤漲2.5%，重返10日線。

12.偉詮電(2436)：漲價、蘋果雙題材，營運可期，股價力漲逾6%。

13.正達(3149)：車用題材有戲，自營商連2日敲進，晨盤翻紅高漲逾3%，重登5日線。

14.元晶(6443)：太陽能可望照亮營運，多方回頭，早盤震盪中翻紅反彈漲逾4%。

15.傳奇(4994)：放眼海外，今年看俏，早盤漲逾3%，站回短均、月線。

16.銘異(3060)：奇亞幣用硬碟挖礦，多頭追捧概念股，早盤拉出第3根漲停。

17.撼訊(6150)：不畏比特幣暴跌，外資連10日買超，早盤登頂。

18.大田(8924)：東奧題材發酵，三大法人連2日買超，早盤彈漲逾4%。

19.台揚(2314)：外資昨大幅回補，激勵多頭進場，早盤漲逾4%。

20.宏達電(2498)：持續發展5G領域，早盤漲約6%，觸及周線。

21.威剛(3260)：礦工搜刮SSD、HDD，激勵早盤漲逾5%，續戰百元關。

(時報資訊)

（4）鴻準處分VIZIO持股 估挹注EPS0.31元

鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)公告，基於投資策略，已於3月底處分北美智慧電視品牌VIZIO持股約74.56萬股、持股比例降至8.25％，處分利益約4.33億元，以鴻準目前股本估算，約挹注每股盈餘（EPS）0.31元。

鴻準股價3月中觸及79.6元、創2年8個月高點，隨後一路向下拉回修正，昨（22）日下跌2.12％、收於69.3元，為近3月低點。今（23）日持平開出後震盪走揚，上漲1.44％至70.3元，力拚止跌回升。三大法人本周持續偏空操作，迄今合計賣超2065張。

鴻準代子公司Q-Run控股公告，於3月26～30日間以每股21美元處分VIZIO普通股約74.56萬股，交易總金額1565.93萬美元（約新台幣4.35億元），處分利益約新台幣4.33億元。處分後仍持有VIZIO普通股1515.78萬股，持股比例降至8.25％。

VIZIO為北美知名智慧電視品牌，中國大陸電視品牌樂視原於2016年7月提議收購，惟隨後因爆發資金短缺危機，於2017年4月放棄收購、並倒閉重整。鴻海2018年6月透過子公司AFE及旗下面板大廠群創投資入股，集團合計持股逾25％。

VIZIO去年營收約20億美元，其中娛樂平台貢獻約1.47億美元，3月1日申請美國紐約證交所上市、並於3月25日以每股21美元掛牌交易。鴻準原持有VIZIO特別股6.7萬股，依換股比例換得VIZIO控股普通股1515.78萬股。（時報資訊 林資傑）

（5）鋅價高檔有利業績 鋼聯默然以對

鋼聯(6581)首季稅後純益6555萬元，每股純益0.59元。目前國際鋅價已來到每公噸2800美元，對出售氧化鋅供提煉鋅金屬的鋼聯營運相對有利，不過，今日仍難敵賣壓，盤中股價跌幅約在2.5%左右。

2020年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟不確定性高，國際鋅價跌跌不休，但去年下半年歐美國家重啟經濟活動，國際鋅價逐步回升。據統計顯示，2020年全年平均鋅價2265美元，較2019年實際數2549美元減11%，2021年目前國際鋅價已到每公噸2800美元，對鋼聯出售氧化鋅供提煉鋅金屬的業績將有正面的助益。

台灣鋼聯100%轉投資子公司台鋼資源營運動能充沛，去年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條，今年起處理量能將增加3成，此外，廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也在去年底啟用，都對鋼聯2021年營運再添新的活水。

鋼聯2021年首季營收3.06億元，毛利率49.05%，季減10.73個百分點，年增29.36個百分點，單季稅後純益6555萬元，較2020年同期由虧轉盈，單季每股純益0.59元。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）MCU下季恐再漲 松翰今年營運續強

在晶圓、封測等產能將在本季再祭出漲價下，MCU(微控制器)廠松翰(5471)亦有可能於第三季再度反應價格，此將有助於平均毛利率有機會持穩在40%以上的水準。

消息面刺激該股今以小高盤開出後，之後穩步震盪走高，迄上午10：52市價暫報113.5元，大漲3.65%，表現不錯。

目前松翰的訂單能見度約5~6個月，持續受限於晶圓代工產能不足，使得出貨無法完成訂單需求，由於國內晶圓代工廠、封測廠於第二季將再祭出漲價，故松翰第二季也將調漲15%售價，MCU的主要晶圓代工廠可能於第三季漲價，故松翰亦有可能於第三季再度反應價格，MCU在此波漲價下，平均毛利率有機會持穩在40%以上的水準。

以產品面來說，多媒體影像IC占比松翰2020年佔公司營收44%，年成長135%，今年亦是主要成長動能，在新冠肺炎疫情肆虐下，除了增加對視訊會議、線上教學的需求外，門禁以非接觸式的臉部辨識取代接觸式的指紋辨識，故多媒體影響IC需求亦是今年的成長動能之一。

另外，OID點讀筆定位在3~8歲的學齡前的英語教育市場，目前主要客戶共有騰訊、斑馬AI英語、字節跳動、日本巧連智、德國童書出版商等，松翰去年因新增大陸客戶，使得營收成長114%，預估今年字節跳動取得完整年度的出貨，營收可望有2成的成長。

儘管全球開始施打疫苗，但生活型態儼然已經改變，居家辦公帶動視訊會議產品與NB需求，對影像感測MCU、多媒體影像IC需求增加，且疫情帶動個人健康量測產品成長，包含額(耳)溫槍、血糖儀、血壓計、血氧機、體脂秤等，成為市場居家必備的健康量測用品，法人預估，松翰2021全年合併營收可望成長2成，全年每股獲利靠攏7元大關。（時報資訊 王逸芯）

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