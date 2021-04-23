天量換手有眉目了 9大族群出列

台股今開高震盪走高，昨逾6千億天量大換手，在周五早盤開市45分鐘露出端倪，目前鋼鐵、航運、造紙、水泥、塑膠、紡纖、電器電覽與玻璃等低價傳產股多呈整理格局，另外，金融股賣壓雖未如預期嚴重，但仍處狹幅理局面。值得注意者，係短線資金再度轉到整理已久的電子股懷抱，計半導體等9大族群重獲法人青睞。

迄上午9：50的加權股價指數暫報17,155點，上漲58點，漲幅0.34%，成交1,839億元。盤勢趨堅主要功臣，大多源來電子股的貢獻，且盤中的科技股的成交總值，再度占大盤逾6成。

據業內整理，9大電子族群成短線盤勢撐盤要角，僅供參考如下：

1.半導體（含代工、封測、設備）：台積電、聯電、日月光投控、萬潤、弘塑。

2.矽晶圓：環球晶、中美晶、合晶、嘉晶、台勝科。

3.被動元件：國巨、華新科、凱美、禾伸堂、奇力新、興勤、聚鼎。

4.IC設計：聯發科、矽力-KY、祥碩、群聯、信驊。

5.LED：富采、宏齊、鼎元。

6.PCB：景碩、欣興、楠梓電、南電。

7.MOSFET：杰力、尼克森、富鼎、大中。

8.顯卡（含挖擴概念）：技嘉、微星、撼訊。

9.DRAM：華邦電、旺宏、威剛。

上述9大電子族群，短期持續具供需吃緊、報價看漲等利基，而且首季財報將陸出爐，波段行情值持續追蹤。不過，低價轉機的傳產股，仍有機會在適度整理後「我將再起」，包括鋼鐵、航運、造紙等原物料行情，可望看旺至H2，後市不必過分悲觀。

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