官股挺台股！連三日買超 最愛這三檔

520倒數一個月，政策全力偏多！即使台股連續第六個交易日守穩在萬七之上，代表政策動向的八大官股券商，22日積極逢低買超30.5億元，累計連三買，合計買超84億元，據統計，官股近三個交易日護盤首要個股仍是「護國神山」台積電，買超逾27億元最多，再來是23日除息1.6元的仁寶及近來因神盾分手而重挫的敦泰等，買超各約5億元。

過去官股券商與外資都是上演「外資丟、官股券商撿」的戲碼，較少出現官股與外資多空操作方向一致，然而，22日台股低震盪362點，最後收跌105點，官股及外資卻同步站在買方，各買超30.5億元及29.14億元，齊步買超近30億元。

台股日K線連二日中長黑，不過，官股券商則是連三日買超，合計買超84億元，近來跌不休的電子股，成為官股券商護盤標的，且多以權值電子股居多，包括面板、記憶體、矽晶圓、DRAM等電子族群中具有漲價題材股，另傳產當紅炸子雞如水泥、航運及資產股等，都獲得官股券商買盤青睞。

包括台積電、仁寶、敦泰、慧洋-KY、台肥、環球晶、南亞科、友達、佳世達、中石化、萬海、華邦電、旺宏、亞泥、中華電、台泥及可成等，其中，只有華邦電外資與官股券商各買超4億元及2億多元，其餘均是外資賣超股。

台股連續6個交易日站穩萬七大關，在歷史高檔的位階上，以及外資並未賣超下，官股券商仍積極加碼，引起市場關注。投資專家表示，蔡英文總統連任後，第一年的520就職即將到，市場揣測政策偏多意圖，預期在520前後，台股多頭續航；若從基本面來看，5月14日第一季財報可望傳喜訊，都將助攻台股多頭氣勢。

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