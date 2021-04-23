4/23盤前掃描》漲！航空雙雄運費續飆

台股4/23盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.520倒數一個月，政策全力偏多！即使台股連續第六個交易日守穩在萬七之上，代表政策動向的八大官股券商，22日積極逢低買超30.5億元，累計連三買，合計買超84億元，據統計，官股近三個交易日護盤首要個股仍是「護國神山」台積電，買超逾27億元最多，再來是23日除息1.6元的仁寶及近來因神盾分手而重挫的敦泰等，買超各約5億元。

2.晶圓代工龍頭台積電去年獲利創下歷史新高，除了董事會核准去年員工業績獎金與酬勞及分紅總計約台幣695億元，台積電也將為副總以下全體員工加薪5％，優於往年平均3％的加薪幅度。

此外，台積電為吸引及留任公司高階主管，決定發放2,600張限制員工權利新股，副總以上主管將進行結構性薪資調整，未來薪水及分紅將包括股票獎酬。

3.航空貨運市場因為海轉空貨載增加，航空公司繼4月中大幅調升歐洲線運價之後，3月初才大幅調升運價的美國線又喊漲，華航22日率先通知本月28日起再調漲運價25～35％，長榮航空傍晚也通知29日起調漲20～30％。攬貨業者指出，目前美西線運價已經高過去年5月天價，這次如果運價漲足，美東線也將破去年5月最高運價。

4.航運股22日盤中觸礁，包括長榮、萬海帶量一殺，所幸洗盤後再度拉回，一來一回間航運股爆出千億元的成交天量，法人指出，股民搶當航海王反而讓航運股負重難行，震盪清洗不會太久，預期在首季財報與4月營收公布後將再啟攻勢。

5.國際信評公司標準普爾（S&P）22日公布，將台灣長期發行體信用評等由「AA-」調升為「AA」，並確認台灣的短期評等為「A-1+」，評等展望則從「穩定」進一步調升為「正向」，代表台灣若能維持目前的成長軌道，標普全球評級還可能會再調升台灣的主權評等。

6.台股22日在長榮、中鋼及面板雙雄指標股開高走低下，引爆市場多殺多賣壓，上市櫃震出7,675.95億元歷史天量，股市、期貨及權證三大市場再寫下九大歷史紀錄。五大法人指出，股市天量收黑，顯示買盤人氣浮動，台股正從「本夢比」跨入「本益比」轉型期，高檔震盪迎接520行情。

7.長榮航22日召開法說會，總經理孫嘉明表示，鑑於航空貨運市況熱絡，一架原訂明（2022）年第一季交機的波音777貨機已提至第四季交付，屆時將有三架貨機加入營運，搶搭貨運商機。長榮航企劃室副總廖至維表示，客運今年第一季為谷底，看見隧道盡頭的曙光。

8.台積電22日召開臨時董事會，會中核准核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，以建置成熟製程產能。台積電表示，這筆資本支出將用於擴充南京廠產能，預估將擴增月產能達4萬片的28奈米成熟製程產能，以因應車用晶片等結構性需求增加。

9.國際金融市場綠色當道，歐美專業團隊組成的Mosaic Venture Lab選在22日世界地球日宣布，已與台灣重量級金融機構合作，將在台灣成立1億美元的電動車創投基金「Movtec Mobility Fund I」，計劃在未來七年，多面向投資台灣及國際的新創團隊，大力推動台灣電動車產業。

10.2021台南自動化機械展暨智慧製造展22日起，一連五天在南紡世貿展覽中心登場，240家廠商、逾950個攤位爆滿，是今年國內首檔大型實體自動化機械展，其中工具機金屬加工機攤位數占76％，象徵業者因疫情而加速提升自動化產線布局。

11.領先貫徹海廢回收，台化繼與國際品牌Patagonia合作啟動海上耐隆（nylon，或稱尼龍）魚網回收計畫後，在22日世界地球日宣布攜手海洋委員會、嘉義縣政府，將海廢回收項目延伸至蚵繩回收，再耗資10億元在嘉義新港打造新的耐隆回收廠，並於4月進行量產，讓海廢變黃金。

12.美國總統拜登主導召開的線上全球氣候峰會，在22號「世界地球日」登場，拜登除宣示美國2030年前減碳50％以上，2035年前實現發電淨零碳排，也將施壓其他國家加碼減碳對付氣候變遷。

13.標準普爾（S&P）信評公司22日指出，疫情爆發以來，台灣經濟成長及展望優於其他同評級國家，外需強勁有助支撐台灣經濟穩健成長，估測台灣2021年經濟成長率可能超過4.2％。

14.歐洲央行（ECB）在22日的決策會議維持利率與購債規模不變，一如市場預期，但表示將「大幅加快購債速度」，致力援助歐元區政府與企業度過新冠肺炎疫情危機。

15.經濟部技術處22日於Touch Taiwan展中攜手台灣顯示器聯合總會（TDUA）、群創、達運、工研院等產研機構，發表產研攜手合作高值化、產線轉型升級及先進顯示科技應用的研發成果。

經濟部技術處處長邱求慧表示，近年法人科專投入的成果，如工研院在透明Micro LED顯示系統與應用的研發成果已躋身世界領先群，相較於韓國大廠所開發的40％穿透率的透明AMOLED顯示器模組，且無支援AR虛實融合顯示功能，法人科專可做到透明面板60％穿透率、繞射強度小於1％。

16.晶圓代工產能嚴重短缺，聯電（2303）訂單滿到年底，因為今年接單全滿且產能均已被客戶預訂一空，所以不再接新增訂單。聯電第一季及第二季順利調漲晶圓代工價格後，下半年將逐季漲價。

隨著漲價效應在第二季開始反應在營收上，法人預估聯電第二季營收將季增逾10％改寫新高，第三季及第四季營收也將逐季創下歷史新高，全年每股淨利將上看3.5～4元。

17.萬海（2615）今年預計有10艘新船、11艘現成船陸續交船，搶攻史無前例的高運價市場，公司22日宣布為強化東南亞市場布局及提供客戶更完善便捷的運送服務，5月2日起將增闢台灣／泰國／越南航線（TVT2）。

萬海今年來已增開五條新航線，且全部都是單獨經營，大幅擴充營收與獲利。

B.利空因子：

1.美國多家媒體報導，白宮擬大幅提高富人資本利得稅。美股周四收盤應聲下跌。道瓊工業指數下挫321.41點或0.94%，以33,815.90點作收。科技股那斯達克指數跌131.80點或0.94%，收13,818.41點。

另外，費城半導體指數也下挫74.08點，跌幅2.31%，報3,133.17點。備受台股投資人關注的台積電ADR、鴻海ADR與日月光投控ADR，也分別下挫1.77%、3.85%及3.26%。

2.金管會22日宣布，復華、群益及統一投信2020年以勞動基金全委資產，配合勞金局國內投資組長游迺文買進遠百股票，三家合計買進逾1.22萬張，造成勞動基金投資虧損，三家公司各被開罰450萬元，三位投資部門主管都被解任，四位涉案投資經理人被停業三個月到一年，及三位研究員被停業一至兩個月。

3.歐盟近日提出全新法案管制人工智慧（AI）的應用方法，假設立法過關將成為全球第一套管制AI的法規，但企業擔心新法增加AI使用成本，限制歐盟科技創新。

4.瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）22日公布業績，受到Archegos爆倉認列47億美元的損失，該季出現近3億美元的虧損，Archegos估計總損失將達55億美元，瑞信並將增資補強資產負債表。另據消息人士透露，瑞信對Archegos的曝險部位實際超過200億美元，在事發前也疏於風險控管。

受Archegos實際虧損大於預期的衝擊，瑞信周四應聲重挫，下探8.77瑞郎，跌幅達7％。

5.螞蟻集團旗下、大陸最大基金天弘餘額寶22日公布第一季報顯示，截至第一季末，該基金規模較2020年底大幅減少逾人民幣（下同）2千億至0.97兆元，是2017年第一季以來首次降至兆元以下。天弘基金指出，變動比例在正常範圍內，不會對基金運作產生影響。

6.汽機車業最近好苦，去年中以來原物料行情、海運物流成本激增，但汽機車終端售價無法轉嫁；另一方面政府汰舊換新補助修法牛步，全台汽機車經銷商代墊補助款估計已逾20億元，資金壓力山大。