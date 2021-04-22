拜登擬增稅 美股嚇跌聯電ADR逆勢漲

傳拜登擬對富人增稅 美股收跌

美國多家媒體報導，白宮擬大幅提高富人資本利得稅。美股周四收盤應聲下跌。

包括蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書、微軟、英特爾、美國銀行、花旗集團、高盛証券、摩根大通與特斯拉等，分別下挫1.17%、1.11%、1.58%、1.64%、1.31%、1.77%、0.93%、1.19%、1.32%、2.11%及3.28%。不過，麥當勞、美商奇異與福特汽車逆勢突圍，分別上漲0.3%、0.45%及1.79%。

備受台股投資人關注的台積電ADR、鴻海ADR與日月光投控ADR，也分別下挫1.77%、3.85%及3.26%；唯聯電ADR逆勢上漲，揚升0.41%。

道瓊工業指數下挫321.41點或0.94%，以33,815.90點作收。標準普爾指數滑落38.44點或0.92%，收在4,134.98點。科技股那斯達克指數跌131.80點或0.94%，收13,818.41點。另外，費城半導體指數也下挫74.08點，跌幅2.31%，報3,133.17點。

（工商時報 數位編輯）

歐央行維持振興措施規模 歐股收漲

歐洲中央銀行（European Central Bank）維持振興措施規模，歐洲股市周四收漲。

倫敦FTSE 100指數上漲42.95點或0.62%，以6938.24點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚124.55點或0.82%，收在15320.52點。

巴黎CAC 40指數揚升56.73點或0.91%，收6267.28點。

（中央社）