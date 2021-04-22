台股多殺多爆6,448億天量 殺盤兇手抓到了

台股周四(22日)早盤一度來到17428.15點的歷史新高，接近午盤卻出現沉重賣壓，指數一路下殺至17066.17點，近月狂飆的傳產族群淪為重災區，翻黑下跌135.94點，終場收在17096.97點，下跌105.14點，成交值爆出6448億元的新天量。從各族群表現來看，權值王台積電區間整理小跌，鴻海下跌超過2%，聯發科同樣小跌作收，電子股走勢疲軟，整體來看，傳產族群遭獲利了結，中小型電子股無力接棒，造成高檔震盪賣壓湧現。

櫃買指數22日下跌6.03點或2.83%，電子股下挫超過3%，拖累整體中小股表現。

三大法人合計賣超28.99億元，外資及陸資買超29.14億元、投信買超1.02億元、自營商賣超59.15億元。台股早盤表現依舊由傳產族群帶動，尤其以航運族群的貨櫃三雄長榮海、萬海以及陽明表現最為亮眼，長榮海甚至在早盤市值一度超過股王大立光，達到4000億市值以上，散裝貨運方面，慧洋-KY、新興則是亮燈漲停，台驊控股也一度大漲超過7%；鋼鐵族群同樣亮眼，國內鋼鐵龍頭中鋼，以及第一銅、中鴻、大成鋼、新光鋼等熱門股皆延續幾日氣勢持續看漲。

但在接近午盤之際，中小型股賣壓突然湧現，並延燒至傳產族群獲利了結賣壓，中小型電子股也無力接棒資金湧進，多檔熱門股高檔震盪，台股震幅最大來到超過300點，終場台股收黑，摜破5日線，台股呈現天量長黑K棒。長榮海收跌3.95%、報在72.9元，中鋼翻紅漲1.04%、報在38.9元，籌碼面出現內資丟、外資撿的情況。

近期台股當沖戶數快速增加，台股指數高檔震盪，群益期貨指出，近月選擇權籌碼為偏多格局，周選多空拉鋸，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選呈現中性偏多，整體籌碼面中性格局，在周四高點壓力沉重下，短線台股以區間震盪格局看待。

外資今日買超前10檔個股分別為：聯電、新光金、中鋼、南紡、彩晶、臺企銀、富邦金、中信金、華邦電、國泰金。

外資今日賣超前10檔個股分別為：友達、群創、仁寶、長榮海、益航、台泥、長榮航、緯創、誠美材、群益證。

（中時新聞網 呂承哲）

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